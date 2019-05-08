清肝泻火 试试槐花入膳

古人把槐花看作吉祥物，而从中医的角度看，槐花入肝经，可清肝泻火，可谓大自然送给我们的健康好礼。民间还常把槐花做成各种美食，是一道健康美味的野菜。

广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁介绍，槐花味苦，性微寒，无毒；已开者为槐花，未开者为槐米，其果为槐角，入药可生用、炒用、炒炭，具有凉血止血、清热泻火的功效。对血热出血、肝火头痛、目赤肿痛、喉痹、失声等均有作用。

他介绍，槐花能增强毛细血管的抵抗力，减少血管通透性，可使脆性血管恢复弹性的功能，从而辅助降血脂和防止血管硬化。槐花散、槐角丸是治疗湿热引起的痔疮出血、肛肠不适的名方。但在食用槐花方面，由于槐花性凉，所以平常脾胃虚寒的人不宜食用。肝火上炎、肝阳上亢的高血压患者就最适合用槐花了。

推荐药膳：

1.槐花粥

材料：鲜槐花、小米、红豆。

做法：取一捧小米，适量红豆，洗净之后，下锅开火。煮沸之后，暂停火，用大勺去浮沫。放入槐花，再加热至沸腾后，转小火盖锅盖熬制半小时即好。小火熬制过程不揭锅盖，槐花香气不会外溢。

功效：清肝泻火，健脾祛湿。适合于肝火旺盛，目赤肿痛，肠道湿热，痔疮出血之人食用。

2.凉拌槐花

材料：鲜槐花、盐、生抽、芝麻油适量。

做法：槐花轻轻焯水，捞出过凉，沥干水分。加适量盐、生抽、芝麻油拌均匀即可。

功效：清肝泻火，润肠通便。

3.槐菊荷叶茶

材料：槐花、菊花、决明子、荷叶各5克，冰糖少许。

做法：上四味加冰糖适量，冲水饮。

功效：清肝明目，泻火降压，润肠通便。适于肝火旺盛的高血压、便秘、头痛、结膜炎患者，还可瘦身减肥。（全媒体记者伍仞 通讯员黄月星)