2019年世界地贫日防治工作主题宣传活动在广州举行

人民网广州5月8日电（尹莉娜） 2019年5月8日是第26个“世界地贫日”，为营造全社会更加重视支持地中海贫血防治工作的良好氛围，国家卫生健康委妇幼司8日上午在广州市举办2019年世界地贫日现场主题宣传活动，并首次发布地贫防治核心信息及健康教育知识要点，宣传活动在福建等全国10个地贫高发省份同步开展。

据了解，地中海贫血是一种遗传性溶血性疾病，是全球分布最广、积累人群最多的一种单基因遗传病。重型地贫因治疗难度大、治疗费用高，被世界卫生组织列为严重危害人类健康的六大疾病之一，给家庭和社会造成巨大疾病和经济负担。

“地贫难治可防，重在预防。今年世界地贫日宣传活动主题是‘防治地贫，认知先行’。”国家卫生健康委妇幼司巡视员王巧梅介绍，国家卫健委近年来在南方10个地贫基因携带率较高省份启动实施地贫防控项目，引导带动广东、广西、海南、福建等地实现免费地贫防控服务生育夫妇全覆盖，联合社会组织开展地贫患儿救助，推动地贫防治措施落实。地贫防控项目和患儿救助项目顺利推进，地贫在广东、广西等地得到有效控制，重型地贫患儿出生率逐步下降，地贫患者治疗率和救助比例不断提高，越来越多的患者及家庭从大病保障和专项集中救治等惠民政策中获益。

以地贫基因携带率高达16.83%的广东省为例，广东省卫生健康委党组成员、干部保健局局长马文峰表示，广东省自2012年起实施地贫综合防控项目，每年投入3500万元，支持粤东西北地区地贫婚前、孕前、产前筛查和干预。“地贫防控项目实施以来，全省共为1089万人进行了免费地贫血常规初筛、74万人进行了地贫基因检测、2.6万人进行了免费产前诊断，发现同型夫妇29750对、重型地贫患儿3791例，进行产前干预3467例，取得了积极进展和明显成效。”马文峰说。

活动中，地贫防治核心信息及健康教育知识要点首次发布，地贫防治核心信息共计12条，细化的知识要点28条，健康教育知识问答共计13条，基本涵盖了公众关心的相关问题和需要公众知晓的基本知识与技能。

同时，由广东省妇幼保健院牵头、18家医疗卫生机构组成的广东省地贫防治宣教志愿服务联盟在活动当天正式成立，联盟将持续开展地贫防治宣传教育、人员培训、项目推动、患儿关爱等系列志愿服务活动，全面加强地贫防治。