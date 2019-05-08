世界卵巢癌日：专家呼吁各方携手提高卵巢癌临床诊疗水平

今天是第七个世界卵巢癌日，“捍卫妇女健康，携手抗击卵巢癌”座谈会于昨日在京举行，与会专家呼吁各方携手，为卵巢患者提供更多、更好的治疗选择，提高卵巢癌临床诊疗水平，帮助患者及家属共同抗击卵巢癌。

嘉宾（从左到右）：刘文桂，梁怡，宋瑞霖，吴令英，赵安平，寇晓雯

中国工程院院士、中国医学科学院中国协和医科大学北京协和医院妇产科名誉主任郎景和表示：“卵巢癌是威胁妇女健康和生命的主要敌人，过去我们研究了几十年依然没有完全改变卵巢癌沉重的疾病诊疗现状。希望社会、公众、医生等各界共同携手，逐步建立及完善筛查机制，并结合手术、化疗、PARP抑制剂和免疫治疗等新手段，一起攻克卵巢癌这一妇科肿瘤中的堡垒。”

“由于卵巢癌发病隐匿，且缺乏有效筛查手段，70%的患者就诊时已处于晚期，并且经过初次治疗后，70%的患者都会复发。同时每次治疗后，患者的复发周期大部分会逐步缩短、耐药，这也是造成卵巢癌预后不佳的主要原因。”中国医学科学院肿瘤医院妇瘤科主任吴令英教授指出，“随着PARP抑制剂的问世和应用，比如尼拉帕利，高效低毒的治疗已成临床关注热点话题，其能够显著延缓患者复发，临床试验显示三年无复发率达到60%，给予了卵巢癌患者更多生存希望。”

基于对患者长期深入的观察，卵巢癌患者平台“觅健”创始人刘文桂表示：“近些年来，随着靶向治疗、免疫疗法、以及以CAR-T为代表的细胞疗法的不断突破，肺癌、乳腺癌以及血液肿瘤的患者有了越来越多的治疗选择。但是卵巢癌的治疗选择却非常有限，许多患者都担心复发后将面临‘无药可用’的困境。”

中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖表示，中国医药创新对促进中国医药健康产业发展、保障人民生命健康和医疗需求，具有无可替代的重要意义，只有民族医药企业的发展才能解决中国人用药的根本问题。正是因为有了本土创新药的努力和坚持，我们的肿瘤患者才能不再只依赖进口药物来拯救生命。

“药物创新必须要坚持需求导向，在肿瘤领域，很多企业愿意把投入放在大的癌种，做最火的靶点，往往忽视了很多其实同样重要的小癌种患者的真实需求。中国医药要想真正实现创新，一定不能只做跟随者，要向引领者的角色转变。在卵巢癌领域，我们也希望尽快看到这样的转变，让本土创新可以贡献出自己的力量。”宋瑞霖强调。

再鼎医药首席商务官、大中华区总裁梁怡表示：“相对于肺癌、肝癌、胃癌等在中国认知度和受重视程度较高的大癌种，卵巢癌受到的重视远远不够。肺癌、乳腺癌这类高发恶性肿瘤，研发密集，患者选择较多，而卵巢癌患者除了手术和化疗之外，治疗选择非常有限。一直以来我们高度关注患者最迫切的医疗需求，希望将同类最优或同类首创的治疗方案，以最快的速度带给患者。”（许晓华）