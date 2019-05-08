穿上“白大褂”“爬格子”，医生新媒体人五味杂陈话“新媒”

穿“白大褂”的新媒体人，是活跃在“自媒体世界”里的医务工作者，他们既是医疗工作者，也是自媒体人。他们将手术刀和自媒体一起装进自己的“诊疗包”里。说起新媒体医疗科普，说起健康APP，他们可是“五味杂陈”。

“要不要建立医疗科普自媒体号？”这不是一个答案显而易见的问题；不，在这个问题上，医生们站成两队。那么，有多少医生愿意尝试成为医疗科普自媒体人？ 忙到以秒计时的医生，上网最常做哪两件事？

据调查，随着网上咨询发展，医生投入网上医患互动的时间和从咨询中获得“阳光收入”的比例，不断提高。那么，医生更愿意在哪些平台上进行医患互动？

清华大学健康传播研究所进行了一个针对1002个调研样本的“医生媒介使用行为”调研，结果令人惊讶。

图表数据来源于清华大学健康传播研究所2018年专题调研

想当“医疗网红”？“白大褂”新媒体人还真不少

“一个有一点帅的外科医生”，如果这样的介绍能让患者对他有亲近感，高巍就乐于接受。高巍是北京市密云区医院急诊外科医师，另一个身份是医疗自媒体原创作者。高巍一篇记录急救经历的原创文章获得过亿的阅读量。虽然他现在“拿奖拿到手软”，但他走上医疗自媒体创作之路却纯属偶然，确切地说，是开始于一个沉重的“梦”。

高巍梦到自己患上胃癌，他吓醒了，再次入睡后又做了同样的梦，反复三次，他再也睡不着了。他觉得心慌，由此体会到患者的恐惧和痛苦。他反问自己，作为一个急诊科医生，他能给这个世界留下什么？他想把自己的专业知识写成文章，对普通人的生活有所帮助。就这样，他开始了第一篇自媒体写作。

经过摸索，高巍发现，写自己工作经历和感受的文章最受欢迎。他尝试将急救知识和故事结合起来，文章的阅读量也从几百涨到几千、几万、几十万、几千万，甚至破亿。高巍现在不仅写文章，还拍摄急救培训视频。

北京市第一中西医结合医院妇科医生付虹，也是一名奋战在医疗一线的“自媒体人”。她在3年多时间里发表了739篇文章，文章平均阅读量是8000万。某一天，她突然发现：“最初，90%的忠实读者是女性，现在，读者中有55.59%女性、44.41%男性。”付虹认为，男性越来越关心女性的身心健康，这要归功于医疗自媒体的健康意识宣导。

还有许多和付虹、高巍一样，活跃在“自媒体世界”里的医务工作者。这些“医生自媒体人”用多少时间写作？他们怎么看待医疗自媒体？清华大学健康传播研究所在2018年进行了一个针对1002个调研样本的“医生媒介使用行为”调研，结果令人惊讶——超过1/5的医生同时拥有3个以上的新媒体号，他们对自媒体的感情是“五味杂陈”。

要不要做科普自媒体？医生们站成两队

一部分医生认为，新媒体号可以作为医学科普传播的新窗口，甚至可以赋能医患沟通方式；另一部分医生则认为，自媒体的传播属性损耗医学文章的科学性，其中尤以“标题党”为甚。

清华大学健康传播研究所副所长苏婧对这个问题的解读是：医疗自媒体号令医生直接生产健康信息，在过去，信息生产是科学新闻记者的职责。记者采访医生后要对信息进行核实，而现在过滤掉一个环节，由此产生了新的问题。除了信息核实，医生创作自媒体文章还涉及到患者的隐私保护问题。

无论对科普自媒体持哪种观点，医生和患者都对线下与线上结合的咨询、诊疗方式更为期待。实践中，医疗自媒体人也更多地投入到“线下”+“线上”的立体科普中。

付虹所在的医院为她开设了女性健康门诊，她接诊了多位专程来找她看病的“粉丝”；高巍除继续写自媒体科普文章外，还创办北京市急救联盟进行心脏复苏实地培训。

高巍收藏了多篇自己创作的文章，他也收藏了很多条读者留言。其中一条留言写到：“感谢培训的异物卡喉急救操作。就刚刚，救了我家宝宝的生命。太感谢您了！”高巍说：“这是我收到的最好的新年礼物。”

（文字/袁婷 制图/孙莉娜 ）