一杯咖啡里的消费升级

以更小的时间成本获取最优消费决策的需求，叠加消费高端化品质化需求，促成了精选类产品的火爆

春暖花开的时节，充满了舒适的气息，让我不禁想去喝杯咖啡散个步。

信步来到某咖啡品牌新开的甄选店，发现这里门庭若市，前来尝一杯“甄选”的人络绎不绝。

量变少了一些，价格却涨了不少，一杯看似“不值”的“甄选”咖啡何以能如此火爆？一番询问后发现，这里的咖啡从产地、口感、风味和制作工艺上进行了全方位升级，大众产品高质化，或许正是消费者愿意为之埋单的原因所在。

从一杯“甄选”看开去，这两年我国消费市场仿佛刮起了一股“精选”风：从淘宝上运营生活类品牌的“心选”到母婴电商平台上的“妈妈甄选”，从小米上线的“有品”到老字号稻香村新开的精致门店……从普通逐步转向精选，实质是通过不断拓展消费层级，来满足人们对美好生活的需求。这些让人眼前一亮的产品，抓住了中国人消费升级的机遇，也打开了观察中国消费升级和经济脉搏的一扇窗口。

近年来，我国消费结构不断优化，人们的消费偏好逐步从“越便宜越好”转向多元化、高端化、品质化；与此同时，经济快速发展加快了人们的生活节奏，以更小的时间成本获取最优的消费决策成为普遍需求。二者叠加，便促成了各类精选平台的火爆。

当前，推动中国经济高质量发展需要持续扩大内需，促进消费供给升级，释放消费潜力。

“精选”模式的涌现，为我们提供了一种思路：扩大内需不仅可以发掘新亮点、新行业，从原有行业中通过服务和产品提升，开辟消费新层级，也不失为一条有益的路径。

随着人们生活水平的日益提高，对于美好生活的需求将会愈加旺盛。我们期待，在这片充盈着确定性的蓝海中，还会激荡出更多力量，助推中国经济持续行稳致远。

《 人民日报 》（ 2019年05月08日 10 版）