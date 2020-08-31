尿酸高，能喝淡茶和咖啡

福建读者杨女士问：最近体检查出尿酸高，我看有说法称，茶和咖啡中含有咖啡因，会升高尿酸，引发痛风。想问问专家，这种说法对吗？我还能不能喝茶和咖啡？

首都医科大学附属北京朝阳医院营养科营养师宋新答：调查显示，饮茶习惯和痛风危险无关。原因在于，茶叶富含的茶叶碱、咖啡碱、可可碱等嘌呤类化合物，在人体内代谢生成的是甲基尿酸盐，与造成痛风的尿酸盐分子结构不同，也不会沉积在关节或肾脏。一项前瞻性随机对照研究表明，适量饮用红茶可显著降低血清尿酸水平。但是，不建议喝浓茶，推荐用淡茶水作为日常补水来源。研究结果还显示，咖啡具有降低血清尿酸水平和痛风发病风险的作用：男性每天喝4~5杯和6杯咖啡，会使痛风的发病率下降40％和59％；女性每天摄入1~3杯和大于等于4杯咖啡，痛风发病风险的降低率为20％和57％。咖啡之所以有这个好处，很可能是其中大量的钾元素或其他特殊成分在发挥作用。需要提醒的是，咖啡能起到兴奋神经的效果，因此并不提倡痛风患者大量饮用，建议冲得稀一些，不要加糖和咖啡伴侣，否则可能诱发痛风。▲