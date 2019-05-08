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英国研究称老年人长时间看电视可能加速记忆力衰退

2019年05月08日08:08 来源：环球网

【环球网综合报道】许多老人独自在家时会通过看电视来打发时间，然而，英国一项最新研究表示，长时间看电视会导致老人的记忆力加速衰退，尤其是语言记忆力。一起跟随美国《赫芬顿邮报》了解一下吧!

所谓语言记忆力，是指人们对一般知识和规律的记忆。语言记忆缺陷者具体表现之一是常常忘记几分钟前讨论的话题。

英国伦敦大学学院两名研究人员分析了约3700名50岁以上中老年人的相关情况。从2008年开始，这些研究对象接受了一系列健康和认知测试，并回答有关他们生活方式的问题。他们在6年后再次进行测试和回答问题。分析结果显示，6年内每日看电视超过3.5小时的老年人语言记忆力出现了明显的衰退，下降了8%至10%，而少于3.5小时的老年人记忆力仅下降了4%至5%。

研究人员认为，相比起电子游戏、上网等互动性更强的活动，看电视通常会让大脑处于被动接收信息状态，大脑的活动被减弱，记忆力因此下降。

这项研究得出的结论依然存在些许争议。加拿大神经科医生克里斯蒂安 波克蒂(Christian Bocti)认为，老年人之所以记忆力衰退，是因为他们失去了其他消磨时间的活动，不得已只能打开电视机，而不是看电视这个行为本身对记忆力产生了消极影响。(实习编译：胡粤杨 审稿：王战涛)

(责编：李轶群、杨迪)


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