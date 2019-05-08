专家称准爸爸吸烟更易增加胎儿患先天性心脏病风险

【环球网综合报道】很多实验已经证明，孕妇吸烟对胎儿生长发育产生的不利影响，然而你或许不知道，孕妇吸二手烟更容易增加胎儿患先天性疾病的风险。一起跟随法国健康杂志《TOPSANTE》了解一下吧!

先天性心脏病是导致围产儿死亡和婴幼儿死亡的主要原因，其发病率很高，大约每千名新生儿就有5个患先天性心脏病。先天性心脏病发病原因很多，其中遗传因素仅占8%左右，绝大多数则为环境因素造成，例如妇女在妊娠期间吸烟。然而，据近日发表在《欧洲预防心脏病杂志》上的一项研究显示，准爸爸吸烟更容易增加胎儿患先天性心脏病的风险。

中南大学湘雅公共卫生学院的秦家碧博士和他的研究小组对 137574名先天性心脏缺陷婴儿和880万准父母进行了125项研究。结果显示，无论是准爸爸吸烟还是孕妇吸烟都会对胎儿的生长发育产生不利影响。与无烟环境相比，准爸爸吸烟增加胎儿74%的发病率，孕妇吸烟增加25%，孕妇吸二手烟则增加124%的发病率。

研究人员表示，妇女在怀孕期间，甚至在怀孕之前，接触二手烟对胎儿的发育都是有危险的。秦家碧博士说:“女性在怀孕前应该戒烟，以确保怀孕时不吸烟。另外，远离吸烟的人也很重要。”目前仍需要更多的宣传来教育未来的父母，让他们知道吸烟对未出生孩子的潜在危害。(实习编译：胡粤杨 审稿：王战涛)