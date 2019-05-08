英国政府将拨款为孕妇提供指定助产士指导

【环球网综合报道】据英国《每日电讯报》5月6日报道，英国国民医疗服务体系将拨款4000万英镑(约合人民币3.54亿元)为所有孕妇提供孕期指定助产士指导服务。该计划将服务于数千名孕妇，预计英国的生产死亡率将因此下降50%。

为配合5月5日国际助产士日，英国国民医疗服务体系表示，将在今年增加一倍用于改善产妇服务的资金，达到4000万英镑。该支持的一个关键要素是让妇女在怀孕期间、子女出生和分娩后接触同一个助产士或小型助产士团队。

目前，孕妇在产前咨询中见到的助产士一般都不是同一人，在分娩时又可能见到新的工作人员，这种情况并不少见。护理者的连续性意味着女性不必重复讲她们的故事，有时这些故事可能是令人不安的个人经历。

英国政府希望超过三分之一的女性能新计划中受益，到2021年受益者将增加到一半以上。据报道，英国卫生大臣杰里米 亨特曾承诺提供持续的助产服务。当时他表示，该服务的目的是减少死产、流产和新生儿死亡，以及这些悲剧带来的痛苦。他说：“孩子的出生是人生命中最重要的时刻之一。”(实习编译：王心 审稿：谭利娅)