吃蓝莓蔓越莓可降蛀牙风险

英国口腔健康基金会日前指出，蓝莓和蔓越莓有助抑制口腔细菌活动，常吃有利于口腔健康。

英国口腔健康基金会首席执行官尼格尔·卡特发现，蓝莓和蔓越莓两种浆果中富含多酚类抗氧化物，能抑制人体内的自由基。即便是已经把它们吃进肚子里，多酚类抗氧化物仍会存留在唾液中，起到保护口腔的作用。从这些浆果中提取的抗氧化物完全不含糖，也能溶于水，因此，一方面可以将其添加到牙膏、漱口水等口腔护理产品中，另一方面也可用作饮料中糖的替代品。澳大利亚昆士兰大学的研究人员对上述结论进行检测发现，参试者食用蓝莓和蔓越莓后，口腔中的细菌数量大幅减少，它们确实是抗击龋齿的“天然武器”。

研究人员同时提醒称，蓝莓和蔓越莓含有天然糖分，而糖是导致龋齿的一个重要诱因。一个比较好的食用建议是，在吃饭时间吃浆果，或者在饭后马上吃浆果，这样能减少口腔暴露于糖分和酸性成分的时间。