春寒料峭！护心脑晨练别太早

“终于熬过了一冬”，春天来临，不少患心脑血管疾病的老人发出类似感慨，把晨练提上了“议事日程”，对于春寒料峭的初春，晨练还是有讲究，一起看看吧。

血压高晨练先吃点东西

不少高血压患者喜欢空腹晨练，结束后再吃早饭，首都医科大学宣武医院营养科主任李缨提醒，其实这样不科学。

身体内的营养物质经过一夜的消化吸收，身体正处于低代谢阶段，如果不在运动前得到一些补充，那么会很容易会引起心脑血管疾病。此外，空腹晨练时，所需能量来自体内脂肪的分解，人体血液中游离脂肪酸的浓度会增加，如果蓄积太多，会使体内的甘油三酯增加，会引起或加重老年人冠心病及动脉粥样硬化，对高血压患者来说影响尤其大。

但是晨练前也不能吃得过饱，否则运动时身体各部位会供血不足。建议老年高血压患者晨练前可选择豆浆、牛奶搭配清淡易消化的主食，这样既可以供给晨练活动能量的需要，又不用过分消耗体内储存的脂肪。

血管不好晨练别乱“杠腿”

杠腿”就是用一条腿站立，把另一条腿放在杠子上循环往复做摩擦的运动，这种运动并非适合所有老人，广州中医药大学第一附属医院推拿科副主任医师贾超提醒，血管有粥样硬化问题的老人，长期进行该项运动，可能会对腿部静脉造成损害。

下肢静脉一般分为浅表静脉和深静脉。浅表静脉位于皮肤表层，其功能是收集表浅的血液;深静脉位于肌肉和纤维组织之间，其功能是将静脉血回流至心脏。当老人将腿放在健身器械上来回“杠”的时候，小腿后侧的浅静脉(小隐静脉)就容易受到过度挤压，进而损伤静脉瓣。



参考资料

①健康时报2014年09月08日：血压高晨练先吃点东西

②健康时报2017年08月15日：老人晨练别乱“杠腿”