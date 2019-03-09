中医学认为，“正气内存，邪不可干”。若人体阳气不足、人体抵抗力下降，往往容易因季节天气变化而导致鼻塞流涕、咽痛咳嗽等感冒症状。增强抵抗力，防患于未然，不妨也按按天宗穴!

它是手太阳小肠经腧穴，具有疏风解表、行气通络的作用。《医宗金鉴》一书提出“太阳主表，为一身之外藩”，即太阳经的阳气走于体表，为保护人体的藩篱。而且，手太阳小肠经与“阳脉之海”的督脉相交，同为阳气偏盛的经脉。天宗穴在胸背部，与心肺相近，又是阳气聚集之处。因此要温补阳气、疏风解表以防治季节变化引起的感冒，不妨用用天宗穴!

在肩胛部，冈下窝中央凹陷处(肩胛上1/3处可扪及一斜向内下的骨性突出，为肩胛冈，其下即为冈下窝)，约平第4胸椎即是它的位置。按摩时将拇指置于穴位上，其余四指于肩部固定;拇指适度用力按揉，以感觉酸胀为度。每次按揉约2~3分钟，1~2次/日。也可使用艾条悬灸。将艾条点燃后，置于距离穴位皮肤约3~5厘米处悬灸，每次艾灸约20分钟，1~2次/日。(广东省中医院针灸科副主任医师 谢 煜)