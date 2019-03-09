养肺从食补开始 专家推荐两道食疗方

中医认为，肺为娇脏，喜润恶燥，畏热畏寒。年后气温还较低，空气较干燥，燥邪外加冷空气，双重因素极易导致各种呼吸系统疾病的高发，出现咳嗽、流涕、咳痰等呼吸道症状。因此，养肺润肺十分重要。那么肺要怎么养呢?可以采用食补的办法，其中“以肺养肺”就是较好的一种。即将动物的肺脏配上中药一起做成药膳，不仅能起到补肺的效果，还能防治一些呼吸系统的疾病。下面两款药膳方，可供选用：

罗汉果猪肺汤

新鲜猪肺250克，罗汉果1个，豆油、精盐各适量。做法：将猪肺洗净，切成小块。在锅内放入适量的豆油，烧热后，将猪肺块放入锅内，炒至咖啡色。向锅内加入罗汉果和适量的清水，煮沸后再熬制1～2个小时，加入适量的精盐后即可食用。此方可润肺止咳化痰，适用于肺燥引起的咳嗽无痰、咽干口燥等症。

川贝雪梨煲猪肺

猪肺250克，雪梨2个，川贝10克，冰糖12克，姜6克，精盐适量。做法：将猪肺、雪梨分别洗净，切成块。将姜切成末。将猪肺块、雪梨块、川贝、冰糖、姜末一起放入锅中，加入适量的清水，用武火烧沸后，再改用文火熬煮2个小时，加入适量的精盐调味后即成。此方可养阴润肺、清热生津、化痰止咳，适用于干咳喜饮、咳痰不爽等症。(江苏省中医院呼吸科主任 周贤梅)