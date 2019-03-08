张小晋：女性健康管理应更关注“两癌”筛查
爱康集团医疗管理副总经理 张小晋
人民网北京3月8日电（记者孙博洋） 3月8日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在人民健康联合中国健康管理协会举办的“实施全民健康管理 建设全民健康中国”专场论坛上，爱康集团医疗管理副总经理张小晋在发言时表示，女性健康管理更应该关注“两癌”的筛查，定期体检很重要，早发现才能早干预早治疗。
张小晋表示，在“三·八”妇女节之际，更应该关心妇女健康管理，首先应该提高所有女性的自我健康意识，这个很重要。“去年爱康参加了中国妇女健康基金会和全国总工会女职工部主办的中国女性宫颈健康促进计划，爱康与合作伙伴一起，通过线上、线下开展课堂、培训等，进行女性宫颈健康教育。”张小晋说。
“女性的健康管理我个人觉得‘两癌’是最重要，最需要关注的，‘两癌’筛查，一个是乳腺癌，一个是宫颈癌，确实应该提到议事日程上来。早发现才能早干预，才能早治疗。”张小晋表示。她认为，早发现还是应该定期体检，在健康管理分层做的好的话，不同人群选择不同的体检方式，女性在“两癌”的控制率上就能够有所提高。
张小晋介绍说，北京市有一个妇女的“两癌”筛查，从35岁到64岁。她表示，这个举措非常好，如果能够推广，让全国妇女都能享受到“两癌”筛查，这将是一个更好的举措。
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