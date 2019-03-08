张世平：推动健康管理行业发展需要在六个方面发力

十二届全国政协社会和法制委员会副主任、全国总工会原副主席 张世平

人民网北京3月8日电（记者崔元苑）3月8日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。十二届全国政协社会和法制委员会副主任、全国总工会原副主席张世平在人民健康联合中国健康管理协会举办的“实施全面健康管理 建设全民健康中国”专场论坛上提出，推动健康管理行业发展，需要在六个方面发力。

张世平认为，推进健康管理行业发展，一是应该把倡导和推行健康科学生活新方式摆上更加突出的位置。“健康科学生活新方式”包括合理膳食，适量运动，习惯良好，心情愉悦，积极的社会参与。张世平希望从政府角度把倡导和推行健康科学生活新方式作为实现实施“健康中国”战略的重中之重，加强相关政策研究，业务指导，工作推动。发挥社会组织的积极作用和媒体优势，营造有利于培育社会健康理念，提高公民健康素养和能力的氛围。

二是要尽快构建贴近百姓、覆盖全民、与医疗体系形成互补的健康服务管理体系。她认为应该跳出从医疗卫生角度抓健康的思维定式和体制局限，充分认识建立医疗体系并驾齐驱的健康服务管理体系的重要性、紧迫性，加强顶层设计，完善政策保障，建立制度框架，打造过硬团队，形成社会合力，确保健康管理服务体系真正建立，实现对国民全过程生命周期的健康管理。

三是要推动医疗卫生部门“关口前移”，切实担负起预防指导、慢病干预和愈后康复的主体责任。她希望医疗卫生部门加大改革力度，一方面打破条块壁垒，坚持重心下移，做强最需要提供健康服务的社区医疗卫生机构，大力发展全科医生和家庭医生；另一方面，能够关口前移，要求各级医院的医护人员成为健康知识的传播者和慢病预防的指导者。

四是政府要更加重视抢救“古方古法”，扶持中医名家，发挥传统医学在治未病和防慢病的独特作用。张世平希望政府能够明确牵头保护古方古法、扶持中医名家的职能机构，动员社会力量来参与抢救、开发和利用工作，出台奖励政策，开通绿色通道，保护优秀人才，放宽中医诊疗机构的审批条件，促进民间中医古方古法，转化为健康产品、健康技术和健康服务。

五是要尽快完善推进全民健康的政策体系和社会保障体系。张世平具体说：“包括推动健康立法、尽快落实全民健保、以及推动对高龄、失能半失能老人的长期照护保险。”

六是要加大对健康方面的新技术、新产品扶持力度，促进健康产业快速提升有序发展。政府应该进一步加大对健康企业特别是民营健康企业的支持力度，确保各项利好政策落实到位，尤其是对健康领域新技术、新产品给予更多的扶持保护，加强规范引导和市场监管，防患在先，避免出现问题之后大起大落，影响发展。