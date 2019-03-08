业内人士：保险业助力脱贫攻坚 未来应建长效机制

人民网北京3月8日电（董童）3月7日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人系列活动”在京举行。当日，与会嘉宾在人民网·人民健康联合中国保险行业协会举办的“保险精准发力 助力脱贫攻坚”主题论坛上为保险如何精准发力助力脱贫攻坚出谋划策。与会嘉宾认为，健康扶贫作为脱贫攻坚战关键，事关全民利益，保险业扶贫应切实融入到脱贫攻坚主战场，充分发挥基本作用，做出应有贡献。助力精准脱贫,要建立长效机制保障。“健康中国人”系列圆桌论坛已经连续举办四届，本次论坛由趣头条提供推广支持。

嘉宾嘉宾合影

全国政协委员、原中国保监会副主席、党委副书记周延礼，中国保险行业协会党委书记邢炜，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、监事长张泓，中国人寿保险股份有限公司副总裁徐海峰，中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴，华泰保险集团股份有限公司董事长兼CEO王梓木，中国保险学会副会长姚飞，全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁，全国人大代表、中国太平洋保险集团公司战略企划部资深经理周燕芳，中央财经大学政府管理学院教授杨燕英参加了本次圆桌论坛，本场论坛由北京工商大学研究生院院长、博士生导师杨德勇主持。

保险业融入脱贫攻坚主战场 应发挥作用做出贡献

中国保险行业协会党委书记邢炜指出，保险的本源就产生于互帮互助、扶危济困，跟扶贫有天然内在关系。保险行业要切实融入到脱贫攻坚主战场，做出应有贡献。

邢炜认为，中国保险行业协会作为行业的自律组织，有责任发挥自身平台优势，推动和促进各会员单位凝聚共识，形成合力做好扶贫工作。协会应以公益扶贫为抓手，整合行业力量，带动公众参与。通过开展公益活动激发会员单位和保险公司积极投身扶贫工作的积极主动性，另一方面为建档立卡贫困群众解决了实际困难，扩大了扶贫工作的社会认可度和认知度。

徐海峰认为，保险业扶贫首先要充分发挥保险的基本作用，做好业务扶贫。他表示，保险的基本功能就是经济补偿，这正好和保险业的扶贫工作有着天然的联系。据有关数据显示：我们国家大概有42%的贫困人口是因病致灾返贫；大概有10%左右的贫困人口是在产业方面，因自然灾害致贫和返贫。针对这些过半数的致贫返贫人口，保险恰好就有着天然功能方面的优势，所以保险业在国家扶贫工作中应该充分发挥它的主业功能。

徐海峰认为，保险业扶贫首先要充分发挥保险的基本作用，做好业务扶贫。他表示，保险的基本功能就是经济补偿，这正好和保险业的扶贫工作有着天然的联系。据有关数据显示：我们国家大概有42%的贫困人口是因病致灾返贫；大概有10%左右的贫困人口是在产业方面，因自然灾害致贫和返贫。针对这些过半数的致贫返贫人口，保险恰好就有着天然功能方面的优势，所以保险业在国家扶贫工作中应该充分发挥它的主业功能。

北京工商大学研究生院院长、博士生导师杨德勇表示，过去几年的调研和走访中，发现很多走访的地方在脱贫致富和产业发展过程中，其实依然急需保险公司的支持，一些地方的农产品保险，大灾保险等方面还是空白或者非常不得力，当地政府和保险公司要做的工作还非常多，提升的空间非常大。

杨德勇认为，未来保险公司在中国助力扶贫攻坚，不仅仅是个人情操问题，而是利用保险业的职业特点和业务特点为中国的扶贫事业做更大的贡献，这份事业前途无量。

作为脱贫攻坚战关键 健康扶贫事关全民利益

宋福兴指出，保险公司需要积极履行社会责任，通过保险机制，缓解因病致贫，因病返贫现象，在基本医保经办、大病保险、商业健康保险、医疗救助、互联网保险等方面积极创造新的服务模式，构建多层次医疗保障体系。在精准扶贫方面也可以进行模式、机制的创新，进一步强化商业健康保险的角色定位，建立健康保险扶贫长效机制，使因病致贫、返贫的贫困人口不断减少，提升困难群众的健康水平，助力打好脱贫攻坚战，推动全面建成小康社会目标的顺利实现。

“我们在云南、河南、江西、辽宁、陕西等地，通过给贫困人口提供精准的医疗救助保险，探索了一条政府和商业保险公司合力助力健康脱贫的新道路。引入保险机制之后，改变了原来的民政救助资金按人头发放，层层上报审核，层层划拨资金的做法，通过保险机制使有限的救助资金更多地向疾病负担重、经济压力大、救助需求迫切的对象倾斜，大大提高了医疗救助服务的精准度。”宋福兴说，与此同时，推动医疗费用一站式即时结算，城乡困难群众在出院时仅支付报销后剩余的个人自付部分，极大的方便了群众。医疗费用报销比例也有所提高。我们还延伸健康保险服务链条，为因病致贫群众提供一些有针对性的健康管理服务，也是发挥健康保险作用的关键。

在谈到未来的发展方面，宋福兴表示，在健康扶贫领域，健康商业保险依然任重道远。“我们建议建立起一个基本医疗保险+大病保险+贫困人口补充医疗保险+民政救助+商业保险补充的综合机制，这样把机制建立起来，然后由商业的保险公司统筹经营，放大政府投入的保障效应，提升服务效率，提高人民群众的保障水平。”宋福兴说。

保险业是打好脱贫攻坚战的借力点

中央财经大学政府管理学院教授杨燕英表示，想要打好脱贫攻坚战，借力保险是关键。

杨燕英提出，保险最重要的功能就是保障，除了对贫困人口脱贫的生活保障方面，也能在扶贫质量、脱贫后可持续发展以及贫困地区产业发展等方面发挥重要的保障作用。扶贫攻坚单靠政府自身努力难度很大，特别是贫困地区的地方政府，必须借助社会力量包括保险行业的力量共同参与，形成合力，才能够提高扶贫攻坚的效率和质量。

杨燕英认为，在保险助力扶贫攻坚方面应该实现“政保结合”，这样才能充分发挥政府与保险机构各自的优势和作用，提高扶贫攻坚的效率和质量。

助力精准脱贫 要建立长效机制保障 运用“1+N”模式

全国政协委员，对外经济贸易大学副院长孙洁提出，保险助力精准脱贫成果须有长效机制保障。

孙洁称，目前这个阶段，中国的保险业在政府引导下，各大保险公司纷纷履行职责，做了非常扎实细致的工作，形成了不同省份的扶贫模式。保险行业在助力扶贫方面确实承担了应有的责任，体现了保险业的责任担当和关爱。

“下一步，就面临一个长效机制、可持续的重要问题。”孙洁指出，各大保险公司提出行政费用，慈善基金这种方式应该说是一个比较好的方式，是一个可持续的方案。像人才培养、扶贫支教、远程教育、互联网人才培养这些比较好实践经验下一步也应该推广。

全国人大代表，中国太平洋保险（集团）股份有限公司战略研究中心副主任周燕芳则认为，建立开展扶贫工作的长效机制，需要做到三点：

首先要把发挥保险的主业优势和扶贫工作相结合，坚持精准靶向施策，并在开展脱贫工作时，把脱贫攻坚与保险公司的人才建设相结合。其次，要把脱贫和防贫相结合。提高脱贫质量要防止和减少脱贫后的再次返贫。最后，要把产业扶贫和保障性扶贫相结合。产业扶贫是一个根本途径。保险机构要分析不同地方的致贫原因，因地制宜服务当地优势产业发展，提升农民稳定增收。

中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记监事长张泓表示，以保险扶贫为核心，探索包括产业扶贫、教育扶贫、结对帮扶、电商改造、软性配套等在内的“1+N”模式是保险助力精准脱贫的优势。

在扶贫工作中，我们发现抗风险能力弱是农民脱贫致富路上的障碍。”张泓说，“这使我们想到了保险在化解致贫、返贫风险上具有的独特优势——能兜住贫困人口在生产和生活中面临的风险，防止因病、因灾、因意外事故返贫。所以，我们在扶贫工作中，通过“保险+健康”“保险+民生”的模式来突出主业优势。我们通过中再集团旗下子公司中国大地保险，为定点帮扶地区的贫困人员提供意外伤害、门诊医疗、住院医疗补充、养殖业保险等，为贫困群众提供保险兜底保障，有效缓解因病、因灾返贫问题。”

保险与公益相通 关爱与责任并举

华泰保险集团股份有限公司董事长兼CEO王梓木提出，保险与公益相通，关爱与责任并举。他说：“我们积极推动保险扶贫和社会公益事业，特别是在保险精准对接教育脱贫服务等方面做了很多努力。”

王梓木表示，保险业助力脱贫攻坚，一方面是主业发力，通过保险公司本身的产品来助力扶贫。比如大病保险以及健康险、农业险，都属于精准扶贫。另一方面是公益事业，华泰在脱贫攻坚中做的工作主要是通过公益事业来推进的。“我们的理念就是保险与公益相通，关爱与责任并举。我们认为保险和公益是紧密相连的。”王梓木说。

谈到开展农村扶贫支教的工作，王梓木认为，扶贫先扶教，让贫困家庭的孩子们有一个平等的受教育的机会，才真正能脱贫。通过建校舍，盖厕所，办电教室，引入远程教育的软件公司等等，让贫困地区的孩子们有一个接受平等教育的机会，让每一颗星星都闪亮，这个地区才真正能脱贫。

今年大病保险政策将更多向贫困人口倾斜

全国政协委员、原中国保监会副主席、党委副书记周延礼表示，2019年，贫困人口受益于大病保险的状况将上一个新的台阶。过去几年，保险业积极配合相关部门推动降低了大病保险的起付线。今年政府工作报告又提出“居民医保人均财政补助标准增加30元，一半用于大病保险”。此外，今年的保障报销金额由50%提高到60%，大病保险参保人获得了更多保障。“包括出台提高报销水平的政策，体现出国家脱贫攻坚政策是切实有效的，大病保险政策向贫困人口倾斜，切实解决了贫困群众因病致贫、因病返贫的问题。”周延礼表示。

延礼认为，保险业助力脱贫攻坚要完善政策，强化措施，进一步落实好保险业三年扶贫计划，扎扎实实推进落地。他还认为，持续督导，压实责任十分重要。“100分布置，99分是工作安排，但是一分落实不到位就等于事倍功半，打通最后一公里这个任务是非常繁重的。”周延礼说。

周延礼同时表示，保险业助力脱贫攻坚还要及时总结经验和推广典型。“一旦形成可复制、可推广的经验，要以各种形式来宣传，包括交流会的形式、简报形式或者通过人民网，多做一些宣传，使保险扶贫工作不单在保险业界广为传颂，也向社会大众广而告之，更是保险业以实际行动向党中央交一个满意的答卷。”周延礼说。

后脱贫时代仍需巩固成果 解决可持续性发展

中国保险学会副会长姚飞则肯定了脱贫攻坚的工作取得的成果，在后脱贫时代仍需巩固脱贫成果，解决可持续性的问题。

姚飞表示，保险助力脱贫攻坚，在思想认识和经营理念上，已经形成了行业共识。践行社会责任，积极主动融入和服务国家战略形成了保险业的自觉行动。在助力脱贫攻坚的过程中，也涌现出许多有示范和推广价值的经验和模式。

在后脱贫时代，姚飞提出了几点建议，第一，从政策层面上要强化认识，保险公司尽管是一个商业机构，但是也要有大局意识，提高政治站位。第二，从研究层面看，保险行业需要把握本质，回归金融本业。金融本质和本业是服务实体经济，就是服务人民群众的美好生活，保险的本质和起源就是互助和扶危济困，与助力脱贫攻坚有着天然内在的联系。第三，从经验层面看，要收集整理进一步完善脱贫政策。将前期宝贵的实践经验和做法要经过深入研究和论证，有的可以上升为国家和政府监管部门的政策，形成长效机制。第四，从制度层面来看，要积极探索完善经营制度。与保险扶贫相关的制度是金融普惠的重要制度，也是大力推进的金融供给侧结构性改革的重要内容。最后，从技术层面看，互联网、大数据、人工智能、医疗技术的发展，带动了新技术，新模式，新业态的涌现。对保险助力脱贫，创新产品的供给、差异化定价、提高风险管控和改善保险扶贫方面也提出了新要求。高度重视新的技术手段，在监管政策上要积极引导金融科技，保险科技发展和应用。