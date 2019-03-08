“洗血”能排毒、养颜、抗衰老？专家表示：
“洗血”风险高 切勿随意试
韩康妮
有一些美容机构声称“净血美容”可以“养生、美容、排毒”。其所谓“净血美容”，是指抽取自身一定量的血液，注入一定的臭氧（据说可以净化血液），再输回到体内。
有的体验者说，她看着血液从暗红色变成了鲜红色，回输后身体感觉到轻松，不怕冷、不乏力了。
据说，这种方法能“预防甚至治疗糖尿病、‘三高’和癌症”，还能“清除血液中的过敏原、重金属等‘杂质’”，“提高细胞活性，使气血畅通，提升肌肤光泽度和白皙度”。
听起来又能治病又能美容，真有这么神奇吗？当然没有。
上海交通大学医学院附属瑞金医院肾脏科主任、血液净化中心负责人陈晓农给出专业解释。
“净血美容”有何风险？
第一，扎针可能会导致出血血肿、皮肤的损伤。第二，在临床中，所有有创治疗都有感染的风险，若是不以治疗为目的，则没有必要使用。
第三，血液净化的过程属于非常严谨的医学治疗手段，在没有获得国家相关资质的机构进行，有可能出现血源性感染。
第四，一旦回输血液的过程中出现空气栓塞，会危及生命。
第五，在这一过程中使用抗凝物质过量或是不足，都会产生相应的危害。
为何血液从暗红色变成了鲜红色？
这和血液当中的氧含量有关，因为采的血是静脉血，所以刚抽出来血液是暗红色的，当注入臭氧后，血液当中氧含量上升，自然就变成了鲜红色。
被称为血液“杂质”的物质是什么？
从医学来看，血液中是没有所谓的“杂质”的，要是出现了类似物质，可能是血凝块，一般是由于操作过程中抗凝做得不充分所造成的。
臭氧有什么功效？
臭氧本身具有杀毒的功效，但是如果空气中有较高浓度的臭氧，进入人体呼吸道后，会引起吸入性肺水肿；另外，临床治疗手段中也确实会用到臭氧，但是这种方法有其局限性和适应证，并没有宣传的这么神奇。
临床上的血液净化有何作用？
血液净化是治疗尿毒症的一种手段，把患者的血液引出身体外并通过净化装置，除去其中某些物质，净化血液，达到治疗疾病的目的。另外，临床上血液净化清除出来的物质不是被称为“杂质”的血凝块，而是废液，医生会通过相关检测来验证是否将血液中的致病物质、代谢产物清除出去了。
血液净化的正规操作是什么样的？
以前，只有在医疗机构才可以进行血液净化；如今，由于尿毒症发病率增高，因而允许运营独立的血液净化中心，其场所、人员都有国家相关的资质认可，这其中，通过合理的隔离和分区，做到环境的“无菌”是最起码的，这在一般的美容机构是做不到的，因此在美容机构“洗血”的健康风险非常高。
再次提醒爱美人士，没有健康打底的“美貌”最经不起考验，千万不要一时“尝鲜”心切，给自己埋下健康的隐患！
（作者单位：上海交通大学医学院附属瑞金医院宣传科）
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