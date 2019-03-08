北京成立运动与儿童成长专业委员会，各界聚焦儿童运动与早期教育

2019年3月7日，迎 “3.8” 运动与早期教育研讨会暨北京早期教育发展促进会运动与儿童成长专业委员会成立大会在北京大学召开。

参会代表举手表决

本次研讨会同期成立北京早期教育发展促进会——运动与儿童成长专业委员会，选举产生运动与儿童成长专业委员会理事长、副理事长、秘书长、副秘书长等主要负责人。北京大学教授董进霞当选北京早期教育发展促进会运动与儿童成长专业委员会理事长，国家体育总局教练员学院副教授吴希林当选秘书长。40位来自教育机构、科研院所、儿童运动企业的代表当选专业委员会常务理事及理事。由首都体育学院王凯珍教授领衔的6位中外专家当选为专业委员会特聘专家。

理事长董进霞教授发言

专业委员会理事长董进霞教授指出运动是最好的早教，早教的好坏、质量的高低不仅影响到每个家庭和孩子，还会影响到社会的稳定和发展，影响到我国未来的国际竞争力和人力资源。众所周知，婴幼儿是通过动作去认识这个世界的。现代生物学、人类学、脑科学、心理学等学科的研究都证实了幼儿身体运动不仅有助于改善身体素质、提升机体功能，还能促进大脑发育、认知能力和心理健康，并培养社交能力和创造力。为此，运动应该是早教的重要内容和手段。专委会将在未来的工作中组织、开展内容丰富、形式多样的幼儿体育活动，研究和探讨运动与儿童成长相关的问题。引导、推动运动与幼儿成长的专业标准及行业规范的建立。以期为早教从业人员提供运动与健康方面的考核评价体系和培训指导，为社区和家庭开展儿童体育活动提供指导和帮助，为政府出台学前教学和小学教育的相关政策建言献策。

部分嘉宾合影

据悉，北京早期教育发展促进会由北京市妇联主管，北京市民政局批准成立，以“服务早期教育，促进儿童发展”为宗旨。此次在北京早期教育发展促进会下设运动与儿童成长专业委员会，有利于搭建早期教育行业发展平台，推动早期教育专业标准及行业规范的建立；有利于在全社会宣传推广运动对儿童成长的价值，通过深入社区，服务家庭，让运动成为儿童的一种生活方式，努力营造全民健身运动的浓厚氛围，扎实推进“全民健身国家战略”的落实，进一步提高我国广大儿童的身心健康水平。