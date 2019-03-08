姚静波：2018年是茶产业丰收年 接轨国际信号明显
人民网北京3月8日电 （尹莉娜）3月8日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。中国茶叶流通协会副会长姚静波在“传承茶文化·发展茶产业”主题论坛上表示，茶产业是发展迅速、前景光明的朝阳产业，茶叶消费群体年轻化等一系列利好信号显示，我国茶产业在生产方式、消费方式、销售方式等方面正在与国际接轨。
中国茶叶流通协会副会长姚静波
姚静波认为，2018年是茶产业的丰收年，我国茶的出口量价不断攀升，茶叶消费群体逐渐年轻化，渠道更加多元化，这3点是2018年整个茶产业的亮点。
在谈到茶叶消费群体年轻化这一变化趋势时，姚静波说，“以前一谈到饮茶，说的都是老年人、中年人，但中国茶叶流通协会调研发现，如今随着新饮品不断发展，饮茶者中20-29岁的年轻人对茶的关注度越来越高，这是一大利好信号。”
姚静波表示，2019年，中国茶叶流通协会将继续从品牌发展、诚信建设、标准制定和茶文化宣传推广等方面加强工作。特别是在品牌发展方面，将通过更科学、更专业、更权威的方式，为茶业企业“把脉”，为其提供更多对今后发展有价值、可借鉴的参考信息。
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