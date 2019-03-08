健康为本 全面小康强基础

对此，参加全国两会的代表委员表示，中国医疗卫生事业进步有目共睹，医疗卫生领域的“健康红包”将更好造福百姓。 “人民群众身心健康，社会就充满活力，国家就繁荣兴旺。”今年的政府工作报告中，提出诸多任务目标和相关举措，以保障基本医疗卫生服务，守护人民群众的生命健康。

深化医疗、医保、医药联动改革。稳步推进分级诊疗。提高居民基本医保补助标准和大病保险报销比例。加快新药审评审批改革，17种抗癌药大幅降价并纳入国家医保目录。

——摘自2019年《政府工作报告》第一部分：2018年工作回顾

更多救命好药进医保

政府工作报告提出，一年来，医疗、医保、医药联动改革深化，稳步推进分级诊疗，提高居民基本医保补助标准和大病保险报销比例，加快新药审评审批改革，17种抗癌药大幅降价并纳入国家医保目录。

“医疗是最大的民生问题之一，医改是最大的难题之一。”全国政协委员、重庆医科大学附二院院长任红说，我国医疗卫生事业取得了长足进步，覆盖城乡的三级医疗体系基本建成，疾病防治能力不断增强，医疗保障覆盖人口逐步扩大，卫生科技水平迅速提高，人民群众健康水平明显改善提升。

多名代表委员在采访中提到，一年来降低抗癌药药价的“组合拳”成果特别令人鼓舞。2018年，中国取消了28项药品进口关税，使实际进口的全部抗癌药实现零关税；17种抗癌药经谈判纳入医保报销目录，价格平均降幅过半，大部分的支付标准低于周边国家或地区市场价格。

在日前的“部长通道”上，国家医保局局长胡静林明确，今年的任务就是要把更多救命救急的好药纳入医保。首先要改革现行医保目录管理办法，建立医保目录动态调整机制，同时启动2019年目录调整工作，预计今年9月完成。

“我国的医保谈判已经逐步走上正轨。”全国人大代表、贝达药业股份有限公司董事长兼首席执行官丁列明说，除了医保制度的改革之外，药品审评审批的提速、国产创新药的研发进步等积极变化，也合力推动了“救命药”的降价。

2018年，我国批准上市的抗癌新药有18个，其中有5个是我国自主创新的抗癌药，创新药的审批速度也与发达国家基本一致。“过去可能5年才能批准1种国产新药，但现在1年就能上市5种新药，医药审评审批制度改革力度非常大，效果也非常好。”丁列明说。

大力提高医保水平

对于新一年保障基本医疗卫生服务工作，政府工作报告提出了多项举措。其中，报告提出继续提高城乡居民基本医保和大病保险保障水平，居民医保人均财政补助标准增加30元，一半用于大病保险。

“居民医保补助增加30元，虽然看上去不多，但基于我国的人口数量，补助的总额对财政而言也是非常大的数目，体现了国家对民生的关心。”全国人大代表、云南省第一人民医院院长蒋立虹说。

对于医保工作，胡静林表示，今年国家医保局将把打击欺诈骗保作为医保工作的头等大事，对医保系统内部骗保严厉查处，绝不让医保基金成为新的“唐僧肉”。

政府工作报告中还提出，要深化公立医院的改革，促进社会办医，加快建立远程医疗服务体系，加强基层医护人员培养，提升分级诊疗和家庭医生签约服务质量。

蒋立虹表示，公立医院的下一步改革要坚持实施现代医院管理制度，从精细化、科学化、规范化管理上进一步发力。“目前，‘互联网+’在医院改革中起到了非常重要的作用。我们实施了远程医疗，在一些贫困和深度贫困县，完成了科室与科室之间的互联网对接，实现了远程会诊、远程查房、远程教学。”

报告提出，要支持中医药事业传承创新发展。2018年，中医药“走出去”的步伐进一步加快，其疗效和作用日益得到国际社会认可。对此，全国人大代表、浙江中医药大学校长方剑乔表示，随着“一带一路”倡议的深入，以针灸为代表的传统中医药走出国门的速度也在加快。

“我们学校在葡萄牙成立了中医孔子学院，并在罗马尼亚、以色列等国建立了中医药中心。可以说，中医药国际化的路子更宽了。”方剑乔特别指出，美国近期的一项法案也首次将针灸疗法纳入其中，要求对针灸的镇痛效果进行评估。

全国人大代表，云南白药集团党委委员、研发总监朱兆云在谈及中医药发展时表示，中药、民族药中有很多优秀的药物有待开发。“我们需要不断吸收现代科技的手段，把药效、工艺、质量体系方面的标准，应用于传统医药的开发上。把传统药物的机理搞清楚，帮助我们能够出更多、更好的新药。”

“身体健康、内心健康，国家也会充满朝气。”全国人大代表、中国奥委会副主席李玲蔚在谈到全民健身的发展时表示，我国参与健身的人日益增多，“一号难求”的马拉松比赛就是最好的写照。“这些现象说明，中国民众在生活水平提高的同时，热爱健身、积极向上的生活理念也在逐渐形成。”

加快医药创新发展

对于医疗改革等方面面临的困难和存在的挑战，代表委员们也带来了务实的建议和提案。

全国人大代表、中南大学湘雅二医院副院长黎志宏建议，在医改过程中要注重发挥医务人员的主体作用。他说：“医务人员应当成为医疗改革的主力军，在改革过程中，应广泛听取基层医护人员的意见，充分尊重他们的首创精神，调动他们的积极性。只有这样，才能更好地统一思想、落实举措，让医疗体制改革迈上快车道。”

在谈到国产创新药的发展时，丁列明说，面对国外进口药的竞争压力，中国医药产业应自强，不断提升研发能力，在创新药的开发上对标国际先进水平，提高药物的疗效和安全性。同时，他也建议国家给予中国制药企业更多支持政策，鼓励和帮助药企自主创新。

全国人大代表、山东齐鲁制药集团总裁李燕表示，推动医药创新，要进一步完善创新研发支持体系，包括优先评审政策的进一步细化、知识产权保护、创新支付体系、创新药进医保等方面，同时，针对创新药的审评标准，一方面要以临床价值为导向，另一方面也要避免过高的标准要求。

全国政协委员、北京大学第一医院原副院长丁洁对青少年健康教育问题十分关注。她指出，随着“健康中国”战略的实施，到2030年，现阶段的中小学生都将成为社会中坚力量。丁洁建议，要完善健康教育体系机制，从幼儿园开始设立健康教育课程，编纂教材、提供专门师资。

“应建立稳定和持续的经费投入机制，落实教育经费、公共卫生与疾病预防经费中用于健康教育经费的额度，并建立有效的经费使用与监管制度。”丁洁说。

“政府工作报告指出，我国受癌症困扰的家庭以千万计，要实施癌症防治行动，推进预防筛查、早诊早治和科研攻关，着力缓解民生的痛点。”全国政协委员、山西医科大学校长李思进表示，在防癌行动中，应发挥核医学在癌症预防筛查、早期精准诊断、精准靶向治疗等方面的重要作用，加大普及力度。

朱兆云认为，目前中医药在国外面临着质量一致性等问题。他说：“我希望相关部门能够根据中药、民族药等传统药物的特点，进一步明确规范，促进中医药产业健康、快速发展。”