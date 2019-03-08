澳大利亚研究：运动后立即喝水易导致抽筋

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》3月5日报道，长久以来，人们认为运动后要立刻喝水以防抽筋。但近日，来自澳大利亚伊迪斯科文大学的科研人员通过实验反驳了这一观点。他们通过研究发现，运动完立刻喝纯净水事实上会使人们抽筋的痛感更加强烈，而电解质饮料才能降低抽筋的机率。除此之外，电解质饮料还能通过降低盐和矿物质的含量来缓解阵痛。

科研人员对10位运动后筋疲力尽的研究对象提供不同的饮料，再通过电击仿抽筋来检测他们的腿能够承受多大程度的疼痛。这10位参与者被要求在一间高温的房间里踩脚踏车，直到他们的出汗量达到体重的2%才能够停止。运动结束后，一半的人喝普通的水补充水分，而另外一半的人则摄入含有电解质的水。电解质是血液中的一种矿物质，它含有盐、钾和氯化物。当人们出汗时，这些物质就会被大量消耗。一个星期以后，两个实验组对调测试流程。

该实验报告的作者 Ken Nosaka 教授说，“过去，对于肌肉痉挛的原因，已经提出了许多理论。但这是第一次确切证明电解质耗尽是肌肉痉挛的主要原因。当我们运动时，电解质随汗液流失，所以当我们补水时，实际上是在稀释身体里的电解质，而这正是导致肌肉痉挛的罪魁祸首。”

Nosaka教授和他的团队发现运动后立即喝水的人更容易肌肉痉挛，而那些喝电解质饮料的则会能够很大程度地缓解痛苦的可能性。他们通过调整被接入小腿肚的电流大小来检测参与者的承受度。触发肌肉所需的电越少，肌肉就越容易受影响。在这一过程中，喝普通水的人要比其他人对弱电流反应更为强烈。

现在，Nosaka教授正计划进一步研究吸收电解质能否阻止肌肉痉挛。而先前的研究被发表在《英国运动医学开放获取期刊》上。(实习编译：李沂宸 审稿：刘洋)