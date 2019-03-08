营养师食谱：银丝爆茶菇
●北京营养师协会理事、中国注册营养师 于仁文
原料：茶树菇150克，里脊肉50克，蛋清一个，青、红椒各20克，姜、葱、盐、鸡粉、水淀粉适量。
做法：1.新鲜茶树菇清洗干净,去掉根部切成细段后焯水。2.里脊肉去掉筋皮顺刀切成丝，用盐和鸡粉调味，加蛋清抓匀后用水淀粉拌匀。青、红椒切成细丝，葱、姜切丝备用。3.锅烧油到四成热时放肉丝，用筷子划散捞出沥干。4. 锅放底油煸炒葱、姜丝后，放青、红椒、肉丝翻炒。5. 放入茶树菇炒均匀后勾薄芡即可出锅。
点评：茶树菇清香脆嫩， 是一种高蛋白、低脂肪、富含膳食纤维的食用菌。猪肉富含优质蛋白质和铁，青、红椒富含维生素C和膳食纤维，它们搭配在一起，不仅颜色好看，还营养互补。▲
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