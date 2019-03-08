木瓜、雪蛤、蜂王浆、豆浆……丰胸食物都是胡吹

在女人关注的话题里，“丰胸”的热度一直居高不下，尤其是木瓜、雪蛤、蜂王浆、豆浆等食物更是被推崇为“丰胸神器”。靠吃这些食物真的能丰胸吗？本期，我为大家一一解读。

木瓜。网传木瓜能够丰胸，理由是其中的木瓜酶和维生素A能刺激雌激素分泌，有助丰胸，木瓜酶还可分解蛋白质，促进身体对蛋白质的吸收。但实际情况是，木瓜酶是一种蛋白质。当我们生吃木瓜时，同样是蛋白质的木瓜酶会被胃蛋白酶分解，根本不会有完整、有活性的木瓜酶发挥作用。如果对木瓜进行了热加工，木瓜酶受热早就失去了活性。木瓜本身并不含有维生素A，但它所含的类胡萝卜素在人体内可以转化成维生素A。关键是，维生素A并不存在刺激雌激素分泌的作用，对于丰胸没有任何功效。

雪蛤。雪蛤含有雌激素，能刺激乳房发育，因此也被很多人列为丰胸食物。实际上，雪蛤的确含有雌激素，但是含量很少。有研究显示，雪蛤的雌二醇含量比蛋黄、猪肉、鱼肉等高不了多少，加上每天吃进去的量有限，就更别指望雪蛤丰胸了。

蜂王浆。传说蜂王浆能丰胸，是因为其中含雌激素，能催熟蜜蜂，因此也能促进乳房发育。然而，蜂王浆“催熟”蜜蜂的成分并不是雌激素，而是一种活性蛋白质 ，它会在口服过程中被消化分解、失去活性，根本发挥不了作用。而且，蜂王浆中虽然有微量的雌激素，但含量实在太低，根本不足以对人体生理造成影响。

豆浆。很多人认为喝豆浆能丰胸是因为大豆异黄酮分子结构与人体内分泌的雌激素雌二醇很类似。实际上，大豆异黄酮的类雌激素作用主要对绝经前后雌激素分泌不足的人群有效，如果你本身雌激素水平高，大豆异黄酮反而会与雌激素竞争，表现出抗雌激素的作用。所以，喝豆浆不能丰胸。

除了上述食物，鹌鹑蛋、猪蹄、鸡爪、椰子汁等食物也不能丰胸。这是因为，胸部大小主要由腺体组织和皮下脂肪组织的多寡决定。腺体组织的体积大小主要取决于先天遗传和激素（催产素、雌激素、孕激素）水平。妊娠期间乳腺增大即为这几种激素水平变化所致。正常饮食不含这些激素，故不能影响乳房腺体组织的大小。皮下脂肪组织可受到激素、体重和月经周期的调控。如果增加食量，尤其是高脂肪高糖类食物导致肥胖后，脂肪在胸部堆积，胸围会明显增加。但乳房高度，尤其是相对于胸壁的高度不会明显增加。恰好相反，由于乳房周围的胸部脂肪堆积明显，乳房的高度被“埋没”，常常看起来乳房更小一些。总之，丰胸食物都是胡吹，大家不要迷信。▲