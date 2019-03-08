孕期患上荨麻疹 该用药时别犹豫

陈女士是一位怀孕28周的准妈妈，半个月前，她发现腹部出现了一片红色小疙瘩，且瘙痒难耐，整夜都无法安睡。陈女士的家人买来了止痒药膏，但她担心会影响胎儿，不敢使用。

“这些小疙瘩发作起来好难忍受。”陈女士到河南省中医院皮肤科就诊。检查后发现，导致瘙痒的红疙瘩竟是荨麻疹。

河南省中医院皮肤科主任医师方玉甫介绍，荨麻疹是生活中比较常见的过敏性皮肤病之一。当身体接触到某一种或多种过敏原时，可能会引发荨麻疹，除了过敏体质人群及哮喘、慢性鼻炎患者之外，孕妇也是荨麻疹的高发人群。

患者发病时，皮肤表面会出现大面积、不规则的类似于蚊虫叮咬后的红疹，奇痒无比。此外，部分患者还伴随腹泻、呕吐、心悸、呼吸困难、四肢乏力等症状。

陈女士身上的红疹属于孕期荨麻疹的典型症状，常发生于初产妇，好发于妊娠纹部位，奇痒无比，是怀孕期间常见的皮肤疾患。成片的红疹最先出现于腹部，随后向躯干、四肢蔓延。

“一般来说，孕妇在孕期遇到轻微的身体不适，为了不影响胎儿，会选择不吃药，等身体自愈。虽然这样做是为了宝宝的健康，但严重的荨麻疹可导致皮肤大面积溃烂，不仅影响美观，孕妈妈还瘙痒难耐，影响母体健康。”方玉甫讲道，如果孕期患上荨麻疹，特别是到了难以忍受的地步，必须及时就医，用药物控制症状，度过荨麻疹急性期。一般医生会给予孕妇安全性高的药物，孕妇可放心使用。

孕期遇到荨麻疹，孕妈妈该如何缓解病情呢？方玉甫提出以下建议：

1.避免抓挠患处。

孕妇应该避免抓挠患处，皮肤抓挠后容易破损，引发感染。若孕妇因皮肤感染服用抗感染药物，可能会影响胎儿的健康。

2.注意用药。

若荨麻疹发作时，病情较重，难以忍受，孕妇切记不可盲目用药，特别是一些未经验证的小偏方，应到正规医院皮肤科就诊，并在医生的指导下使用对胎儿无影响的药物。

3.保持心情愉快。

孕期焦虑的情绪不仅会加重病情，还会影响到腹中胎儿。确诊荨麻疹后，应该积极了解荨麻疹相关知识，配合医生进行治疗。平时多参与娱乐活动，分散注意力，减轻荨麻疹带来的不适感。

4.注意饮食。

孕期患上荨麻疹后，应清淡饮食，多吃富含维生素C的食物，如菠菜、西蓝花、橘子、柠檬等新鲜蔬果。海鲜、坚果类、含咖啡因类等常见的、易引起过敏的食物要尽量远离。蛋、牛乳、香菇、竹笋等要根据自身情况，适当进食。平时还要注意记录饮食后的不良反应，以及时发现并远离过敏原。

（摘自《大河健康报》）