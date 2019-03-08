现代人没有处理好“吃”这件事

中医讲的脾胃不同于西医的脾、胃两个器官，中医理论中脾胃喜温喜燥，却有个天然“冤家”——嘴。

人类需要吃才能生存，于是自然赋予“吃”为快感，依靠口腔内的丰富味蕾，感知美味，刺激食欲，让进食变成愉悦的享受。试想如果没有口腔的快感，只靠胃肠的负重工作，那吃饭绝对是一件苦差。但现代人似乎并没有处理好“吃”这件事，什么好吃吃什么，什么吃得有快感吃什么，就像一个任性的孩子，反正吃下去都是胃兜着，而胃就像是任劳任怨的父母，好的坏的腥的臭的它都得承受。结果就是，人们的嘴痛快了，但脾胃却坏了。

明代医学著作《景岳全书》记载：“凡脾肾不足及虚弱失调之人，多有积聚之病”。指出肿瘤的发生多源于脏腑的虚损，而脏腑虚损，以脾肾不足为主。因此，无论是健康人群还是肿瘤患者，日常生活中都应该管好“嘴”这道关，以顾护脾胃。这里给大家提出三点建议：

1.别过量生冷。什么凉的进到胃里都得变成热的，可这靠的是脾胃阳气的消耗得来，损的是机体的能量。如果阳气足还暂时可以抵御寒邪侵袭，但耗久了则会中阳易亏、脾胃亏损；对很多本身有疾病的中老年人来说，脾胃中阳已经不足，所以饮食一定要以“温”为主，切忌过食生冷。如果非要吃凉饮冷，也不是没有办法。建议冷热同服，凉热按照1:2服用，比如喝一杯凉饮料后，再喝两杯热水。

2.勿过食辛辣。辛辣芳香刺激食欲，有醒脾功效不假，但如果到离开辣椒吃不了饭的程度，那脾胃就是真的坏了。试想，当“叫醒”脾胃全得依赖辛辣刺激，那说明其本身功能已经瘫痪。如果光吃一碗白米饭可以吃得津津有味，不需要任何佐菜，这才是好现象。

3.不可过量吃甜食。李时珍说“以为甘露洒心，取其一时之快，不知其伤脾助湿之害也”。中医讲甜腻阻滞中焦，影响脾胃运化，生痰助湿，脾胃转动不灵，则后天之养难以补充先天精气。等到秋冬需要养阴藏精之时，脾胃却无足够动力。人生有多少甜就有多少苦，甜吃多了，以后躲不开苦药。因此，建议大家日常还是少吃甜食为好，对保持身材也有好处，一举两得。▲