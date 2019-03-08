我们经常看到在一起多年的夫妻，眉目神色都很相似，这种情况被大家亲切地称为“夫妻相”。美国曾进行过一项试验，通过观察1600对夫妻发现，结婚越久，双方面部特征越相似，而且他们的言谈举止、一颦一笑都很像对方。这是为什么？

基因。美国《国家科学院学报》发表的一项研究显示，很多人无意间更倾向于选择与自己基因相似的人结婚。研究人员分析了825对白人夫妇的基因组，发现婚姻配偶往往在基因上比较相似，这种现象被称为遗传型婚姻配对。双胞胎嫁给双胞胎，然后又分别生了双胞胎……这样的事情不是巧合，背后有一定道理。这是人们出于本能保护自己基因的一种方式。

细菌。夫妻长时间共同生活，两个人原本不同的体内细菌微生态环境会变得越来越相似。而菌群在逐渐变得相似的过程中，也会对夫妇双方的性格、行为习惯等产生影响，导致他们的性格、习惯越来越靠拢。基因专家指出，夫妻接吻时会交换菌群。接吻10秒大概可交换8000万个菌群，非常奇妙。

环境。婚姻生活塑造了共同的环境，夫妇一起做决定，一同感受喜怒哀乐，这样的过程使两个人在生理及心理上越发相似。长期共同的情感体验对面部肌肉的影响，造就了类似的皱纹、面部曲线和神态。而且，生活在一起的人由于睡眠习惯、饮食质量等因素的相似性，也会导致外貌和爱好趋同。

模仿。夫妻相也是一种模仿的结果。两个人朝夕相处，会相互模仿对方的表情，从而形成相似的气质、动作，进而影响性格和爱好，让他们越来越像。▲