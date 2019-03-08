每天保持7小时高质量睡眠，对老人消除疲劳、维持抵抗力非常关键。但如果睡姿不正确，不仅影响睡眠质量和精神状态，更可能给年老体弱者带来健康损害。

睡觉采取仰卧位时，身体与床铺的接触面积最大，有利于肢体和大脑的血液循环，也能较好地消除疲劳。但值得提醒的是，有些老人，特别是肥胖人士，仰卧位时易出现打鼾。严重的打鼾会引起呼吸暂停，造成脑部缺氧，还可能促使心血管疾病发生。所以，有打鼾问题的老人还是不要仰卧。

如果向左侧睡，不仅会使左侧肢体受到压迫，胃排空减慢，而且使心脏在胸腔内所受的压力最大，不利于心脏输血。

若采取右侧卧位，由于胃的出口在下方，因而有助于胃中内容物排出。不过，右侧卧位的时间太久，可能使右侧肢体受压迫，影响血液流动，出现酸痛麻木等不适。建议老人右侧卧和仰卧交替进行。

俯卧位最不健康，影响呼吸，而且不利于脸部皮肤血液循环。长期保持此睡姿，面部易老化。

因此，老人不宜睡左侧卧位和俯卧位，最好睡仰卧位和右侧卧位。不过，易打鼾老人，注意别仰卧，选右侧卧位最安全，但要记得翻身，以免肢体麻木。

另外，有的老人睡觉时喜欢手臂上抬，或者放在枕头下，这样的“高抬贵手”“枕下埋藕”既不优雅，更不健康。

睡觉时手臂上抬，肩部和上臂的肌肉不能及时得到放松，时间久了会引起肩臂酸痛。老人食道平滑肌的张力降低，防止食道反流的生理“屏障”功能削弱，当腹内压升高时，手臂上抬极易助长食物及胃液反流。长此以往，会患上反流性食道炎。还有，手臂上抬睡觉，有碍上肢血液循环，可能让手指麻木，甚至神经反射导致腹痛。▲