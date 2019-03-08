因病换下颌骨 新下巴3D打印

近日，江苏省淮安市第一人民医院的一场手术引起了不少网友关注。在口腔颌面外科，医生利用3D打印技术为患有颌骨巨大肿瘤的患者重建下颌骨，再根据3D打印的模型截取患者腿部腓骨并进行塑形，调整后安装到患者下颌。

3月7日，医院口腔颌面外科主任医师张双越对北京青年报记者介绍，目前患者恢复良好，精神状态也非常好。

下颌骨重建 3D完成塑形

3月7日，淮安市一院口腔颌面外科主任医师张双越介绍，患者李先生口腔内形成的巨大良性肿瘤，已经侵犯整个下颌骨，因此其下颌骨需整块切除，包括牙龈和牙齿等都要拿掉。

下颌骨去除后，咀嚼功能和语言功能等都会受影响，在这种情况下，需要对患者的下颌骨进行重建。张医生介绍，在以往的下颌骨重建中，往往依靠医生临床经验，但颌骨比较特殊，3D打印技术可以更精确地来完成重建，应用3D打印制作出1比1的下颌骨模型腓骨模型及各个截骨引导板。

张双越对北青报记者称，一般下颌骨移植手术选取的包括髂骨和腓骨两种。髂骨的优势在于有一定弧度，但引起的并发症可能比较多。腓骨的好处在于比较坚硬，供血血管比较恒定，所以目前更多采用取腓骨来弥补患者颌骨的缺损。“但是腓骨也有一个问题，在于腓骨是直的骨头，需要对腓骨塑形。现在利用计算机辅助技术，可以使弯曲度能够更好地符合病人原有的状态。”张双越介绍。

据了解，手术由主任医师张双越和副主任医师蒋锋分别带领两组团队同时进行，张双越在患者的腿部行腓骨瓣的制备。蒋锋在患者的头部依照3D打印的导板切除肿瘤病灶，并预备血管供吻合。

随后，双方共同将塑形完成的腓骨精细调整安装到下颌，并将腓骨瓣和移植区域进行显微镜下血管吻合，重建血循环，恢复功能，完成下颌骨缺损重建。

治病还要美容 传统手术在改变

据张双越介绍，此次是医院第二例利用3D打印技术来辅助进行的下颌骨重建手术，第一例发生在去年10月份。两例手术中，医生都是通过数字化手段，先将患者影像学资料进行3D打印，在3D打印基础上设计颌骨重建的手术导板，利用手术导板来对腓骨进行塑形，塑造成理想的下颌骨形状后给患者安装。

张双越对北青报记者称，手术都很成功，患者身体状况恢复很好。

对于怎样的病例中会选择使用3D打印技术，张双越称，目前还是趋向于比较严重、下颌骨不能保留的病例，再加上具体诊断来进行判断。张双越表示，口腔颌面外科是融合了肿瘤学、整形外科、显微外科的交叉学科。既要“治病”还要“美容”，过去主要靠经验，现在有了更多先进的辅助手段，很多传统的手术方式正在改变。因为术前做了非常细致的模拟，这样的大手术在实施过程中也非常顺利。（记者 郭琳琳）