于丹：别被健康谣言“绑架” 融媒体时代呼唤理性思维

人民网北京3月7日电 （尹莉娜）3月7日，由人民网·人民健康主办的2019全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。北京师范大学教授、首都文化创新与文化传播工程研究院院长于丹，在人民健康与“趣头条”共同举办的“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛上表示，在融媒体时代背景下，面对鱼龙混杂的健康信息，应当提倡理性和辩证的思维方式，避免健康谣言被“绑架”。

北京师范大学教授、首都文化创新与文化传播工程研究院院长 于丹

“今天有人说吃这种食物养生，明天又有人说它有毒。人们在不知不觉中被鱼龙混杂的健康信息‘绑架’。”于丹指出，在融媒体传播时代，每一个人都不仅是信息的使用者，同时也是信息的二次传播者，而健康谣言等虚假信息的大量传播给人们带来惶恐和困扰，这已经成为一个不容忽视的问题。

于丹表示，“融媒体时代呼唤理性思维，尤其对于健康知识，人人都需要理性地分析，才能避免被大量碎片化的伪信息‘绑架’。”

她谈到，理性对待信息，需要辩证的眼光。当下微信、微博等微传播的方式让许多信息脱离了应有的语境，以碎片化的形式呈现出来。“中医蕴涵着辩证的思维方式。我们应当学习用这种思维方式来处理信息、看待问题。”于丹说。

于丹还提出，健康传播应提倡自我管理意识。“就像不要把孩子的教育全都托付给学校，我们也不应把个人的健康都抛给医生。健康要靠我们自己理性地重视，身体力行地养成正确的生活习惯，保持身心健康。”