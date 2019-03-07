李亮：在观念、态度、形式上，健康传播提升空间大

人民网北京3月7日电 （王晓华）3月7日，北京胸科医院副院长、新闻发言人李亮做客由人民网·人民健康主办的"健康中国人"系列圆桌论坛。在人民健康与“趣头条”共同举办的"融媒体背景下的健康传播探析"专场论坛中，李亮表示，健康传播需要从观念、态度、形式上做出转变。

北京胸科医院副院长、新闻发言人李亮

李亮指出，在医疗健康领域，每个人都希望得到权威准确的医疗信息，医疗机构的重要性、权威性、可信度至关重要。要实现大健康、大医疗和媒体公众之间多方共鸣，医疗健康传播需要从三方面做出转变。

李亮认为，医疗健康传播需要观念上的转变。他指出，医疗机构和医生，应该转变长期以来形成的观念。要从以诊断治疗为主的医疗理念转变到以预防为主的大健康理念。医生不仅要诊断疾病、治疗疾病，其更多的责任是把大健康的观念传播给百姓，让更多的人不得病，少得病，这才是医生的职责。

李亮认为，医疗健康传播需要态度上的转变。李亮指出，各大医疗机构要改变被动宣传的形式，加强主动性工作。尤其是对普通公众的健康宣传方面，医疗机构有更大的努力空间。此外，需进一步强化对公众宣传的职责，让更多的权威专家走出院门，宣传大健康观念。

李亮认为，医疗健康传播需要形式上的转变。传统的宣传形式更多是通过医院宣传处宣传医院、专家、文化和精神。在新媒体发展时代，宣传要跟上形势，宣传人员要熟悉掌握新媒体运用，利用各种新媒体的形式来宣传。以即将与新媒体平台趣头条开展的合作为例，李亮进一步表示，我们将通过趣头条“放心看计划”等推广计划，将难懂的专业知识转换为用户易懂的语言，将一线的科普知识传播到更广的三、四线等新兴市场中去，让更多真正放心看的内容在百姓中流传。

李亮认为，还要完成从个体到集体的转变。现在宣传更多的是个人方面做的较多，而以医院为单位的集体形式相对较少，他希望通过医院把医生串在一起，让更多权威的专家声音更大。正面声音多了，负面信息才能少一些。

李亮最后表示，在医疗机构的健康宣传方面，媒体应该主动寻找和医疗机构的合作点。他说，“专家讲起来很权威很专业的知识，老百姓可能听不懂。这就需要媒体与医疗机构和专家之间有一个很好的沟通，找到百姓能接受的方式，让专家把复杂的问题讲得简洁清楚，把大道理变成小道理讲出来。”