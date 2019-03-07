脐带护理新手爸妈的必修课

脐带是母体和胎儿之间的联系结构，形状如绳索，表面光滑透明，内含结缔组织和一条脐静脉、两条脐动脉。胚胎及胎儿借助于脐带悬浮于羊水中。脐带一端连接于胎儿腹壁脐轮，另一端附着于胎盘的子面。胎儿通过脐带血液循环与母体进行营养和代谢物质的交换。

新生儿脐炎大多有两种表现

出生后，脐带对新生儿来说是一个伤口。正常情况下，从出生剪断脐带到脐带根部脱落约需7天左右，也有长达2周者。

新生儿脐炎有以下两种表现：

1.轻度脐炎：脐轮和脐周皮肤轻度红肿，有少量脓性分泌物。处理方法：如果宝宝精神状态好，体温正常，则可增加消毒次数，每天观察脐部情况。如果宝宝精神状态差，须尽快带宝宝去医院就诊。

2.重度脐炎：脐部及脐周明显红肿发硬，脓性分泌物较多，常有臭味，脐带局部皮肤温度升高。处理方法：重度脐炎无论宝宝精神状态如何，都需要去医院就医，预防由脐带感染引起的菌血症的发生。

脐带护理记住7细节

1.保持脐部清洁干燥 脐带局部清洁干燥能够加速脐带残端的脱落，并降低感染的风险。宝宝的脐带脱落前或刚脱落脐窝还没干燥时，保证脐带或脐窝及其周围皮肤的清洁和干燥。如不慎将脐部弄湿，应以干棉签擦拭干净，再消毒待干燥。

2.要避免摩擦 纸尿裤大小适当，换尿布时注意尿布不要覆盖于脐部，尽量低于脐带。防止宝宝活动时摩擦到脐带根部，导致破皮发红，甚至出血。切记要防止大小便污染脐部。

3.勤洗手 每次在进行脐带护理之前一定要洗手，避免手上的细菌感染宝宝的脐部。

4.不要让脐带沾水 在宝宝脐带脱落前，给宝宝洗澡或游泳的时候，不要让脐带沾水，可以用防水贴保护脐部。

5.科学擦拭 日常可用2%碘酒或75%酒精，每日消毒2次～3次。消毒方法：以左手食指和拇指暴露脐孔，右手用蘸有消毒液的小棉签自内向外成螺旋形彻底消毒，注意脐轮下缘凹陷部分的消毒。同时，应保持局部清洁、干燥，防止根部感染。

6.别随意涂抹药品 不要给宝宝的脐部随意涂抹护肤品及药品。因为婴儿日常用的护理品不是无菌物品，也不是专门用来护理脐部的，乱用反而会引起脐部感染。

7.耐心等待脐带脱落 宝宝脐带脱落快要脱落或刚脱落时，可能会有少许渗血或渗液（渗液不是脓性，无异味），家长可以增加消毒次数，保持局部清洁干燥。千万不要在肚脐残端快要脱落的时候强行剥落，要耐心等待脐带自然脱落。