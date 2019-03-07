中青年男女，心梗风险有别
男性以吸烟、血脂异常为主；女性以三高合并肥胖为因
武汉市中心医院心血管内科副主任医师 张利芸
近年来，心血管疾病的发病年龄日趋年轻化，尤其是心肌梗死，频频发生在青壮年人群中。是什么原因导致正值盛年的中青年发作心脏病？近日，发表在《美国心脏病学会杂志（JACC）》上的一项回顾性研究给出了一些答案。
研究发现，在60岁以下的中青年中，男女患上心梗的主要风险因素不同，女性以糖尿病、高血压、肥胖为主；男性以血脂异常和吸烟多见。这项研究结果与我们接诊的中青年心肌梗死患者特点基本一致。
临床上，60岁以下心梗男性患者几乎全部为吸烟人群，大多合并血脂异常，这些人多数生活习惯不良，除了大量吸烟、饮食油荤无禁忌，往往还有久坐不动、熬夜缺觉的坏习惯。小于60岁的女性，如果有糖尿病，再合并肥胖，发生冠心病的可能性就会大幅增加。由于60岁之前患糖尿病、高血压合并肥胖的女性相对较少，且主要集中在50岁以上的绝经后人群中，这就使得60岁以下中青年心梗患者以男性为主。不过，60岁以下的女性如果患有高血压、糖尿病合并肥胖，发生心肌梗死的风险要比同样情况的男性高出许多。
无论女性的糖尿病、高血压与肥胖，还是男性的吸烟与高血脂，都是可控制、可治疗的风险因素。我曾见过一名年仅21岁的心肌梗死男性患者，急诊做了冠状动脉支架，出院后家人严格监督他戒烟、控制饮食，并且远离金属切割的职业污染环境，病情一直非常稳定。我也曾非常惋惜地见证一名年仅40岁的中年男子，在急性心肌梗死后11天就匆忙返回职场，并且熬夜工作、吸烟提神，试图弥补住院期间工作的缺漏，结果猝死在书桌旁。
因此，认真对待自己的身体，坚持健康的生活方式，才能更好地避免疾病。如果已经患有高血压、高血脂、糖尿病，积极治疗，定期复查，也能减少心肌梗死发生的可能。若是已经患有心肌梗死，即使死里逃生，再次发病的可能性仍然极大，更应严格遵循健康的生活方式，低盐低脂饮食、戒烟戒酒、遵医嘱服药、定期复诊，以最大可能降低再发病率。▲
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