女性更年期“肚腩变大”小心肚中藏瘤

受访专家/世界中医药学会联合会癌症姑息治疗研究专业委员会会长

广州中医药大学第一附属医院肿瘤科主任 林丽珠教授

不少中老年女性都饱受到“肥肚腩”的困扰。许多女性对自己悄悄出来的大肚腩仅仅归罪于肥胖。恰恰是这种想法，让很多人丧失了早期发现妇科一大常见恶性肿瘤——卵巢癌的机会。

世界中医药学会联合会癌症姑息治疗研究专业委员会会长、广州中医药大学第一附属医院肿瘤科主任林丽珠教授指出，对于女性来说，“肥肚腩”不仅仅只是肥胖而已，有时候还潜藏着许多的健康问题，必要时需及时检查，排除可能的病变，而较常见的一种女性肿瘤——卵巢癌。早期因为无症状或症状不明显，往往难被发现。

案例：55岁黎太“肚腩”一年长了十厘米

爱美的黎太（化名）55岁刚刚退休不久，她发现自己的“肚腩”越来越大，以往穿过的裤子变得不合身。她以为是退休后不用上班，活动少导致的肥胖，于是通过节食，加大运动量等方法减肥，虽然脸看上去瘦了些，但一年内腰围还是从28厘米长至38厘米，腹部越来越大，还伴有明显的腹部坠胀感，这才上医院求治。检查发现，黎太已是卵巢癌末期，癌细胞扩散到肺部。在接受系统化疗联合中医药治疗后，肿瘤明显缩小了。“肚腩”也小了不少。

注意： 短期变大肚腩莫大意

林丽珠教授介绍，腹部是最容易囤积脂肪的部位，所以肥胖最容易表现在“大肚腩”。但有时候，卵巢发生病变，形成肿瘤后，肿瘤迅速增殖，并产生腹水，其临床表现类似于“大肚腩”。对于本身偏胖的人来说，肥胖更容易掩盖存在的问题。当肿物较小时，必须依靠彩超检查才能发现，肿块逐渐长大超出盆腔时，腹部可以触到肿块，有些患者可以在早晨醒来膀胱充盈时无意间摸到下腹部有肿物。

林丽珠教授提醒，由于卵巢位于盆腔深处，如果出现病变，早期症状并不典型，当出现典型的症状，如腹胀、腹痛、胃口不佳，腹部明显胀大、腹部包块、消瘦明显时，很多已经是晚期了，治疗的难度会大大增大，所以早期发现非常重要。早期的卵巢恶性肿瘤以手术治疗为主，晚期者多需要辅以放射治疗、化学治疗、中医药等治疗手段联合治疗，中西医结合，标本兼治，才能取得良好效果。

卵巢肿瘤，更年期女性是高危一族

林丽珠教授指出，卵巢肿瘤近年有年轻化的趋势。更年期女性是高危一族。建议年长妇女定期接受妇科检查，由于卵巢癌多见于停经后的女士，已停经的妇女如遇腹部增大，伴有持续腹部不适、腹胀等症状，切勿以为是一般肥胖，最好及时到医院排查。

对于卵巢实性肿瘤或囊肿直径>5cm者，应及时手术切除。青春期前、绝经后或生育年龄口服避孕药的妇女，若发现卵巢肿大，应到医院进行检查，排除卵巢肿瘤。特别是盆腔肿块诊断不清或治疗无效者，应及早行腹腔镜检查或剖腹探查明确病因，早日治疗。

新闻知多D

卵巢癌有哪些高危因素？

1.有卵巢癌、乳腺癌或结肠癌家族史遗传因素与卵巢癌的发生有着密切的关系。研究证实10%的卵巢癌患者有遗传史。

2.卵巢癌青睐职场“白骨精”（女白领+骨干+行业精英）。这些女性职场压力大，经常熬夜加班，作息不规律，应酬多这些现代方式都容易导致卵巢癌的发生。

3.早发月经、未孕、晚孕、绝经年龄延长、长期服用促排卵药物。

4.与滑石粉及电离辐射接触密切者。滑石粉是一种致癌物，电离辐射可使卵巢发生癌变。

5.不合理膳食。过多饱合脂肪酸食物的摄入会增加卵巢癌的危险，而蔬菜纤维则可降低卵巢癌的危险。

林丽珠教授建议，成年女性每年定期进行一次体检；有卵巢癌高危因素的人，应半年进行一次妇科检查及B超检查，配合CAl25及AFP等肿瘤指标检测更好，可增加发现早期卵巢癌变的概率。