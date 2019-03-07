口腔不卫生，嘴里发白

“医生，我嘴巴里长了白花纹，怎么办？”“别急，这是口腔扁平苔癣。”这样的对话在口腔黏膜专科每天都会出现。有不少人因为颊黏膜处有大面积弥漫的网状白纹，或嘴唇上有白白的无名物体而前来就医，最终他们都被确诊为“口腔扁平苔癣”。

扁平苔癣是一种常见的慢性炎症性的口腔黏膜皮肤疾病，它可以表现为网状、树枝状、丘疹状、斑块状等病损，好发于颊舌等，不具有传染性。口腔扁平苔癣好发于女性，年龄一般在30~60岁之间。该病的发病机制尚未完全明确，目前的研究表明，口腔扁平苔癣可由以下因素引起：精神因素 （如疲劳、焦虑、紧张）、免疫因素、内分泌因素、感染因素、 某些全身疾病（感染、消化道功能紊乱）等，个人的口腔卫生差、喜欢吃辣烫食物也会增加患病风险。

口腔扁平苔癣有一定恶变倾向，WHO已将其列入癌前状态，因此治疗的主要目的是促进糜烂性病损的愈合，缓解进食疼痛和不适，防止癌变。在临床治疗中，病损局限有症状者，以局部治疗为主，针对急性大面积或者多灶糜烂型扁平苔癣，可以使用全身药物治疗。虽然该病的一般癌变率低于1%，但是感冒、发烧、发脾气等都可能加重或导致其复发，所以即使已经控制住病情，还是应该3~6个月定期复查。日常生活中，我们还可以通过以下方式来尽量避免口腔扁平苔癣的发生：1. 保持口腔清洁，定期口腔检查；2.少吃辛辣刺激食物，不抽烟、不喝酒、不嚼槟榔；3.保持乐观；4.生活作息规律，少熬夜等。▲