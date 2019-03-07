新生儿耳廓畸形矫正，宜早！

招风耳、杯状耳、环缩耳……在广东省有上万例耳廓畸形的孩子。3月3日是第20个全国“爱耳日”，今年主题为“关爱听力健康，落实国家救助制度”。我国是世界上听力残疾人数最多的国家，其中0-6岁的听力残疾儿童约13.7万，每年新生听障儿童2-3万。但家长不仅希望孩子耳朵听力正常，也希望外观好看。耳廓畸形患儿要如何治？

耳廓畸形患儿，每年广东出生上万例

“耳朵长得不好看，怎么办？“通常父母就想着拉一拉扯一扯，让孩子的耳朵变好看。没用！

据记者了解，每天在妇儿中心耳鼻喉科咨询的父母中，有不少就是因为孩子耳朵畸形。林女士40岁才生了个儿子，全家欢天喜地，但自从出院回家后，丈夫抱着孩子的时候，就唉声叹气，“儿子的耳朵长得不好”。原来小朋友有一点招风耳，林女士听在心里也很着急，每天给孩子拉一拉，揉一揉，但没什么改观。于是林女士就抱着孩子回医院耳鼻喉科咨询。

“孩子的耳朵长得不好看，有什么办法可以解决吗？”抱着试一试的想法林女士找到了广州市妇女儿童医疗中心耳鼻喉科副主任医师王小亚。通过检查，王小亚发现孩子是招风耳。

据统计，一出生耳廓畸形的小朋友，每年在广东省大约有上万例。王小亚说，耳廓畸形是新生儿的一种常见畸形，出生一月龄大时畸形率约10%，常见的例如小耳畸形、招风耳、杯状耳、环缩耳等等。

不用手术，戴上矫形器耳朵变完美

“以往如果遇到以上畸形需要等到孩子六岁以后，通过整形手术改善外观，比如杯状耳，需要从肋骨上取软骨，给孩子手术才能把耳朵整好。如今就简单了。”王小亚说，“如今不用手术，可以采取新生儿耳廓无创矫形，即在孩子出生1周后，安装矫正用耳模型进行早期无创矫形。由于新生儿出生后2月内耳廓软骨含有大量的软骨透明质酸，具有良好的可塑性，利用力学牵拉塑性，佩戴矫形器2-6周治疗效果良好。据统计，已经有400多例耳廓畸形的孩子在妇儿中心得以矫正。

专家提醒， 宝宝出生后如果发现耳廓形态有异常，不好看，观察3-7天后若无显著改善，建议可进行无创矫正技术，越早处理效果越好。因为超过42天之后，耳廓里的透明质酸变硬，再使用矫形器的效果就差了。

为什么耳朵会畸形？

Tips

全国每年有1万名耳畸形新生儿出生，患儿除了不同程度外耳畸形外，也因耳道闭锁或狭窄造成中重度的听力障碍。

一般认为，怀孕早期的异常事件如病毒感染、服药、精神刺激等或是经历过辐射、环境污染等会引起小耳畸形。但目前的研究表明没有一种因素能起主导作用，如环境污染，亲属中复发率仅为5%，也就是说基本上不会遗传。