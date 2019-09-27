热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

促进家庭健康行动实施

2019年09月27日07:57 来源：健康报网

　　国家卫生健康委、农业农村部、中国计划生育协会近日联合印发《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》，要求按照实施乡村振兴战略、健康中国战略的总体要求，实施服务乡村振兴促进家庭健康行动，全面提升群众健康素养，建设新时代乡村家庭婚育文明，为建设充满活力、和谐有序的乡村社会奠定坚实基础。

　　服务乡村振兴促进家庭健康行动包括5项主要任务。一是加强农村家庭健康教育服务，普及群众健康生活。二是深入开展幸福家庭创建活动，塑造社会主义家庭文明新风尚。加强家庭、家教、家风建设，巩固家庭抚幼养老功能，弘扬尊老爱幼等传统美德。三是拓展深化生育关怀，真情服务“一老一小”。针对计划生育特殊家庭面临的困难和问题，规范提供心理疏导、保险保障等多元化服务；开展“优生优育进万家”主题宣传活动。四是搭建帮扶关爱平台，切实改善困难家庭生活。五是推动计划生育基层群众自治转型升级，促进农村社会和谐。（记者甘贝贝）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn