促进家庭健康行动实施
国家卫生健康委、农业农村部、中国计划生育协会近日联合印发《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》，要求按照实施乡村振兴战略、健康中国战略的总体要求，实施服务乡村振兴促进家庭健康行动，全面提升群众健康素养，建设新时代乡村家庭婚育文明，为建设充满活力、和谐有序的乡村社会奠定坚实基础。
服务乡村振兴促进家庭健康行动包括5项主要任务。一是加强农村家庭健康教育服务，普及群众健康生活。二是深入开展幸福家庭创建活动，塑造社会主义家庭文明新风尚。加强家庭、家教、家风建设，巩固家庭抚幼养老功能，弘扬尊老爱幼等传统美德。三是拓展深化生育关怀，真情服务“一老一小”。针对计划生育特殊家庭面临的困难和问题，规范提供心理疏导、保险保障等多元化服务；开展“优生优育进万家”主题宣传活动。四是搭建帮扶关爱平台，切实改善困难家庭生活。五是推动计划生育基层群众自治转型升级，促进农村社会和谐。（记者甘贝贝）
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