过马路，握住孩子的手腕

对很多家长来说，带孩子过马路是再平常不过的一件事，但如果不加小心或操作不当，极可能酿成大祸。

数据显示，近年来，家长带孩子过马路发生交通事故的案例时有发生，这些案例有一个共同特点，就是家长牵着孩子过马路时都只牵着手掌。孩子好奇心强烈、安全意识淡薄，容易被周边事物所吸引，其行为具有很大的不确定性。可能上一秒还乖乖地任由家长牵着手，下一秒就挣脱家长的手跑到其他地方去了。再加上孩子手小，牵手过马路时，如果孩子挣脱，很容易摆脱大人的控制。所以，过马路时，家长不该握住孩子的手，而应是手腕或胳膊，以防止孩子跑跳、挣脱等举动，避免意外事故发生。

除了父母方面的警惕和保护，培养好孩子的安全意识也很重要。平时要教育孩子过马路时尽量走人行横道、过街天桥或地下通道，不要随意翻越栏杆。此外，还应让孩子熟背掌握“三字诀”。1.停。过马路时先停下来，注意周边路况，耐心等待红灯亮起、车辆停止、行人指示灯变绿。2.慢。确认没有车辆移动后再走，这样可有效躲避没有停稳的车辆或者抢红灯的车辆。如果环境安全，就快速通过；有斑马线一定要走斑马线，没斑马线靠右手边的路边或人行道行走。3.稳。过马路时不能奔跑打闹或突然站定，要向前看，注意两边车辆，不回头和低头，注意力集中，不做和过马路无关的行为。▲