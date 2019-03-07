女神节安神汤 适合睡眠欠佳的人
主要功效：补益气血、宁心调肝。
推荐理由：睡眠欠佳，浅睡、梦多的人。
材料：炙黄芪10克、当归5克、酸枣仁10克、川芎3克、猪肝100克、瘦肉50克、姜汁适量（1~2人量）。
烹调方法： 药材冲洗，酸枣仁敲碎，药材装入煲汤袋中。猪肝、瘦肉洗净、切块，汆水。将所有材料放入大炖盅内，武火煲15分钟，改文火煲45分钟，加适量食盐调味即可。
汤品点评：睡眠欠佳的原因很多，妇女睡不好主要是肝郁及气血不足，常以浅睡、梦多、思虑多等为主要表现。这款汤用黄芪益气补中，用当归补血活血，借鉴中医大家李东垣的益气补血名方“当归补血汤”而来。
酸枣仁补肝、宁心、安神，常用安神中药，川芎活血行气，为血中气药，与酸枣仁搭配，养血调肝。女性，尤其是产后的女性，是贫血高发人群，肝脏是缺铁性贫血推荐的食物之一，如果是血脂异常或不喜吃动物肝脏的人，可用瘦肉或者鸡肉替换。
推荐：广东省中医院临床营养科
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