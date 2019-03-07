培养更多合格的乡村医生

马国湘

全国政协委员

民建中央常委

打赢脱贫攻坚战是我国的坚定目标，健康扶贫是农村扶贫工作的重中之重，而在健康扶贫工作中，乡村医生任务艰巨，责任重大。防止因病致贫、因病返贫，保障村民健康，都离不开乡村医生这支队伍。

乡村医生担负着乡村防疫、医疗、保健、协助重大公共卫生事件处理等工作，建设健康乡村，离不开乡村医生的全心参与；广大农村群众渴求的医疗条件和服务，也离不开“全科村医”的全力呵护。

乡村医生工作在最艰苦的一线，支撑着我国的卫生“网底”，但是他们的待遇、身份、养老问题，却迟迟不能从根本上得到解决。因此，有必要从长远发展角度，着力提高乡村医生的待遇，有效调动他们的积极性，稳定乡村医生队伍，体现对乡村居民的更大关怀。

建议探索灵活的长效机制，委托定向培养全科村医。制定详细的村医招聘、委培计划，建立健全考核制度、绩效奖励制度、管理制度，财政给予必要的保障，使村医可以招得来、留得住、用得好。同时根据计划，每年委托医学院校定向委培部分医学生，签订委培合同，毕业岗位定在村卫生室。甚至可以考虑根据各地的实际需要，有计划、有目的地在相关院校设立乡村“全科医生”专业，为乡村振兴培养出更多合格的乡村医生。

要做好村医队伍的培训工作，定期对他们进行培训或给予其定期进修的机会。

对少数民族地区的村医培养，应该尊重民族地区医药发展特色，给予乡村医生灵活的发展通道。还应强化乡镇医院和村级卫生室建设职责，加快乡镇医院和村级卫生室建设，加大投入力度，为其提供人财物保障。同时整顿医疗服务市场，优化乡镇医院和村级卫生室建设环境。

（本报记者 叶晓楠整理）