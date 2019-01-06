研究表明：西兰花配酸奶防肠癌

新加坡一项新研究表明，酸奶和西兰花的混合物有望预防和治疗肠癌。

新加坡国立大学研究人员在人体肠道内发现一种无害的大肠杆菌。他们通过改变该菌种的基因结构，使其发展成为可附着在肠癌细胞表面的益生菌。此外，科学家们又将西兰花等十字花科蔬菜中提取的物质转化为一种有效的抗癌药剂。

在随后的测试中，研究人员发现，新生成的益生菌与蔬菜提取物的结合体几乎杀死了所有生长在实验室里的肠癌细胞，并杀死了患上肠癌的小鼠体内肿瘤的75%。在患有肠癌肿瘤的啮齿目动物中，被喂食这种混合物的一组比未被喂食的一组肿瘤减少了1/3。

目前，以上混合物已被证实具有两种用途，即预防肠癌和清除手术切除肿瘤后的肠癌细胞。

西兰花中含有莱菔硫烷、低聚糖、酶类等抗癌的化学物质，酸奶中含有大量益生菌。基于这些发现，研究人员认为以西兰花为基础配方的酸奶，有可能成为一种天然的“疾病破坏配方”，可预防肠癌，或作为肠癌术后恢复、防止复发的治疗法。

新加坡国立大学研究人员，马修·张教授说：“此次研究成果令人激动，它可能将日常饮食变成一种可持续的、低成本的治疗方案。”（杨 帆）