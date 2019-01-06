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三招解救受潮的干果

2019年01月06日09:59 来源：人民网-生命时报

干果储存不当，就会受潮。“皮”了的干果直接扔掉太浪费，忍着吃实在影响口感。本期，我教大家三招解救受潮的干果。

最快速：微波炉

受潮的干果平铺在盘子里，微波炉高火加热30秒到1分钟。取出后晾凉，尝尝口感，如果还不脆或者干果比较多，可以稍微加一点时间。但不要一次性加太多时间，以免烤糊。

最简单：烤箱

干果平铺在烤盘上，放入烤箱中层，用150℃烤10分钟左右，基本可以恢复酥脆了。一定要在晾凉之后再尝是否酥脆，刚出锅的时候都是绵软的。

最家常：铁锅

如果家中没有烤箱和微波炉，可以直接用铁锅，小火炒3~5分钟。最好不用不粘锅，有些带壳的坚果，可能会对不粘锅的涂层造成损坏。

以上3种方法只适合受潮的干果。如果已经有哈喇味，就不要再吃了，以免影响健康。需要提醒的是，干果一定要密封保存在阴凉干燥处，平时一次也别买太多，随吃随买最新鲜。（美食家 文 怡）

(责编：蔡熊更、权娟)


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