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能否“长寿”？ 与配偶有关

黄岚

2019年01月05日08:44 来源：广州日报

古往今来，人类对于寿命的探索一直孜孜不倦。近年来有不少研究纷纷表示，遗传对寿命具有很大的影响，比如说端粒长度等。然而，不久前却有研究者指出，遗传对寿命的影响还不如你的伴侣。这项研究结果根据多达4亿人的大数据而得出，其中最古老的家谱数据，甚至可以追溯到1800年左右。

来自美国的科学家们在这项研究中，除了发现遗传因素对寿命的影响比重不超过7%之外，还证实了——与姐妹或者兄弟相比，夫妻之间的寿命更具备“关联性”。换句话说，虽然人类的寿命会受到一定的遗传因素影响，但无可否认的是，在我们的生命中还有很多其他“力量”，无时无刻不在起着重大作用，譬如说，夫妻双方的生活方式和生活态度。对此，研究者表示，除了长辈的长寿基因之外，父母的生活习惯更容易传递给子女，从而影响子女的寿命，因此对于后代而言，夫妻二人的“共同进步”很重要。

(责编：许晓华、杨迪)


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