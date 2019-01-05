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北京市疾控中心：不存在EB流感

刘欢

2019年01月05日08:36 来源：北京日报

　　“这次的EB流感严重，有预防的方式，就是要保持喉咙黏膜湿润……”随着气温降低，感冒发烧的患者越来越多。这两天，一则有关所谓“EB流感”的信息在朋友圈流传开。为此，记者采访了市疾控中心，专家回应称：这是谣言，因为EB流感根本不存在！

　　“医学上不存在EB流感，流感和EB根本是两码事。”市疾控中心相关负责人表示，流感是由流感病毒导致的急性呼吸道传染病，主要由甲型H1N1流感病毒、甲型H3N2亚型流感病毒、乙型Yamagata系流感病毒和乙型Victoria系流感病毒导致。EB病毒是Epstein-Barr病毒的简写，属于疱疹病毒家族一员，主要通过唾液传播，多为散发病例。在全世界约有80%至90%成年人感染过EB病毒，初次感染一般发生在10岁以前，儿童期感染通常没有症状，但若初次感染发生在青年时期，约50%至75%可发生典型的传染性单核细胞增多症。目前本市没有收到关于EB病毒感染病例增多的报告。

　　至于目前本市流感流行情况，近期监测数据显示，目前本市流感病毒活动度进一步增强。在去年12月24日至12月30日期间，全市二级以上医院门急诊就诊人数中流感样病例占2.78%，与前一周相比有所增加但低于去年同期水平；流感病原学监测结果表明，目前为甲型H1N1流感病毒和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行，以甲型H1N1流感病毒活动为主，流感病毒检测阳性率为43.11%，低于去年同期的53.59%。

　　“在去年12月中旬以前流感活动度一直处于较低水平，但进入12月中旬以后流感活动度快速上升，目前已由流行期进入到高峰期，但总体强度低于去年水平。”该负责人透露，在未来一段时期内，流感活动度将会继续维持在高水平，由流感病毒导致的流感病例将会增多，预计将持续至1月中下旬。

(责编：许晓华、杨迪)


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