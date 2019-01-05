2019年更健康！美国医学会提出的10项建议请收藏

2019年，美国医学会(AMA)提出了10条健康建议。美国医学协会主席Barbara L. McAneny博士说:“现在是我们每个人考虑自己个人目标的最佳时机，也是我们在未来一年如何做出积极健康选择的最佳时机。我们鼓励每个人优先考虑自己的长期健康，现在即使是做一些小的生活方式的改变，也会对改善健康有持久的影响。”

这10项建议包括：

1、了解糖尿病的风险——使用下面的方法自测。如果有危险，要采取行动了。

根据中国糖尿病指南，可从年龄、血压、体质指数、腰围、家族史、性别六方面按不同程度进行评分(见下表)，六个分值进行合计。

总分<25分，糖尿病风险较小;

总分≥25分，到正规医疗机构进行口服葡萄糖耐量试验检查。

通过上述糖尿病风险自评方法筛查糖尿病患者，指导临床医师识别糖尿病前期及未确诊的2型糖尿病患者并对其进行确诊检测。

2、积极锻炼身体：成年人应该每周至少做150分钟中等强度的运动，或者每周做75分钟剧烈强度的运动。

3、知晓并控制好血压——知晓你的高血压，并采取必要的措施来控制高血压，以降低心脏病发作或中风的风险。

4、少吃加工食品，如过咸和过甜的食品，尤其是多喝水，少喝含糖饮料。

5、感冒没必要吃抗生素：抗生素耐药是一个严重的公共卫生问题，感冒或流感时，抗生素没有用。

6、限酒：女士每天最多一杯，男士每天两杯。

7、戒烟：自己不吸烟，也别暴露在二手烟中。

8、严格管理止痛药：请遵医嘱，安全储存以防误用，并妥善处置剩余的药物。

9、了解并按时接种疫苗。

10、掌控压力：良好的饮食和日常锻炼，可保持和改善精神健康。



参考资料：AMA offers 10 health recommendations for new years resolutions