热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2019年更健康！美国医学会提出的10项建议请收藏

2019年01月05日08:34 来源：人民网-健康时报

　　2019年，美国医学会(AMA)提出了10条健康建议。美国医学协会主席Barbara L. McAneny博士说:“现在是我们每个人考虑自己个人目标的最佳时机，也是我们在未来一年如何做出积极健康选择的最佳时机。我们鼓励每个人优先考虑自己的长期健康，现在即使是做一些小的生活方式的改变，也会对改善健康有持久的影响。”

　　这10项建议包括：

　　1、了解糖尿病的风险——使用下面的方法自测。如果有危险，要采取行动了。

　　根据中国糖尿病指南，可从年龄、血压、体质指数、腰围、家族史、性别六方面按不同程度进行评分(见下表)，六个分值进行合计。

\

　　总分<25分，糖尿病风险较小;

　　总分≥25分，到正规医疗机构进行口服葡萄糖耐量试验检查。

　　通过上述糖尿病风险自评方法筛查糖尿病患者，指导临床医师识别糖尿病前期及未确诊的2型糖尿病患者并对其进行确诊检测。

　　2、积极锻炼身体：成年人应该每周至少做150分钟中等强度的运动，或者每周做75分钟剧烈强度的运动。

　　3、知晓并控制好血压——知晓你的高血压，并采取必要的措施来控制高血压，以降低心脏病发作或中风的风险。

　　4、少吃加工食品，如过咸和过甜的食品，尤其是多喝水，少喝含糖饮料。

　　5、感冒没必要吃抗生素：抗生素耐药是一个严重的公共卫生问题，感冒或流感时，抗生素没有用。

　　6、限酒：女士每天最多一杯，男士每天两杯。

　　7、戒烟：自己不吸烟，也别暴露在二手烟中。

　　8、严格管理止痛药：请遵医嘱，安全储存以防误用，并妥善处置剩余的药物。

　　9、了解并按时接种疫苗。

　　10、掌控压力：良好的饮食和日常锻炼，可保持和改善精神健康。

　　参考资料：AMA offers 10 health recommendations for new years resolutions

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn