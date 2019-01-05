“冬吃萝卜赛人参”，萝卜又成了大家餐桌上的常客。然而，对于萝卜皮，很多人的第一反应是难吃，从而将其丢掉。我想提醒大家，萝卜皮营养丰富，尤其适合三高人群食用。

除了维生素和矿物质，萝卜皮还富含果胶、槲皮素、异硫氰酸酯类等活性物质，一定程度上有助调控血脂、血糖和血压，是三高人群的理想食品。此外，异硫氰酸酯类还具有一定的抗癌功效。萝卜皮最好生吃， 能留住更多的活性成分，比如凉拌萝卜皮、腌萝卜皮、糖醋萝卜皮等。

萝卜皮做菜要注意以下几点：第一，如果打算做凉拌萝卜皮，就把皮削得厚一些，上面带一层萝卜肉，拌出来的菜好看也好吃；第二，凉拌前，把萝卜皮放入冰水中浸泡30分钟，有助去除异味，使其口感更脆，如果没有冰，直接放清水也可以，效果稍差些；第三，用盐提前把萝卜皮腌制一会儿，口感更好；第四，萝卜皮最好一次吃完，吃不完的一定要用密封的盒子盛装后放入冰箱，以免给冰箱带来难闻的气味。▲