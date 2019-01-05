四类人小心“人体炸弹”

冬季高发的心血管疾病中，有一种非常危险，叫主动脉夹层。有人把它比喻为“人体炸弹”，只要发生破裂，就可在几分钟内致人死亡。

人体中有一根从心脏出发，行走于胸腔和腹腔，联通各器官的粗大血管叫主动脉。该血管像自来水管一样有2~3厘米粗，管壁分为三层，即内膜、中膜、外膜。如果血管内膜受到高速、高压的血流冲击发生破损，血流就会沿着破裂处进入血管壁内（内膜和中膜之间），且顺势而下将本来融合在一起的三层管壁，强行撕裂成两个，甚至多个腔隙，造成夹层。一旦出现主动脉夹层，患者会感觉剧烈疼痛，头颈部、内脏及肢体器官缺血，最严重的是夹层的外层承受不了高压冲击，发生破裂，造成迅速死亡。

血流动力学研究发现，血管的撕裂、破损，取决于两大因素，一是血管内压力过大，二是血管本身的质量下降。因此，存在这两大问题的患者就是高危人群。

高血压患者，特别是血压过高，又不注意正规治疗和改善生活习惯者。天气寒冷，血管处于收缩状态，外周血压明显升高，如果再加上脾气暴躁，突然动怒，血压短时间内飙升，就可能诱发夹层破裂。

动脉粥样硬化患者。这类病人的血管质量较差，易发生动脉壁的钙化、溃疡，夹层也更易破裂。

妊娠期女性。怀孕期间，女性很容易出现高血压，加之胎儿影响、激素作用，容易出现主动脉夹层。

先天性血管质量下降者，如马凡氏综合征、大动脉炎等。有些年轻力壮的病人突发主动脉夹层，多半是本身的动脉壁比正常人薄几分，在血压波动时更易破裂。

总之，高血压患者一定做到正规治疗、控制血压，减轻体重，调节情绪，改掉不良生活习惯，尽量避免主动脉夹层的发生。已发现有马凡氏综合征、动脉溃疡、妊娠高血压的人尤应警惕。▲