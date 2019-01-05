我们身上有很多器官都是成对的，比如两只手、两只脚、两个眼睛、两个耳朵等。对男性而言，还有一个器官也是成对的，那就是睾丸。正常男性的两个睾丸呈卵圆形，位于阴囊左右侧。有的男性发现自己的睾丸有时并非完全对称，这是怎么回事？

正常生理情况下，男性睾丸会有时高时低的情况。睾丸被阴囊包裹着，阴囊就像一个温度调节器，具有一定的舒缩功能。当外界温度降低时，阴囊皮肤收缩、增厚，使睾丸靠近身体，睾丸周围环境的温度就升高。当外界温度升高时，阴囊皮肤松弛、变薄，睾丸下垂，离开身体，加强散热功能，使睾丸周围环境温度降低，阴囊内温度基本保持在32~33摄氏度。所以我们会看到睾丸有时高，有时低。

大多数男性左侧睾丸位置会低一些。因为在胎儿时期，男人的两侧睾丸都在腹腔内，随着发育进行，睾丸逐渐下降，而左侧睾丸往往最先降入阴囊，右侧睾丸尽管拼命“追赶”，但由于输在起跑线上，位置比左侧高一些。

那是不是所有的睾丸位置不一样都是正常的呢？答案是否定的。有的男性不但一侧睾丸明显低于另一侧，阴囊表面还会看见很多像蚯蚓一样的血管，这种情况可能是患有精索静脉曲张。在男子的阴囊里，左右两边各有一条由输精管、动脉、静脉血管等组成的条索状组织，医学上称之为精索。精索里面的静脉就叫作精索静脉，精索静脉血管容易瘀血扩张，形成蚯蚓状的静脉团，就是精索静脉曲张，可能导致疼痛不适及进行性睾丸功能减退，是男性不育的常见原因之一。

生活中还有一些情况会导致睾丸不对称。一种是先天性隐睾。男孩的睾丸在正常发育过程中会从腰部腹膜后下降至阴囊，如果没有出现下降或下降不全，就会导致阴囊内没有睾丸或只有一侧有睾丸，临床上称之为隐睾症，也称睾丸下降不全或睾丸未降。隐睾是小儿泌尿生殖系最常见的先天畸形之一，多表现为单侧，并以右侧未降为主，约15%为双侧。还有一种是后天发展出来的睾丸发炎，造成睾丸肿大、疼痛，后期由于睾丸进行性萎缩变小，也会造成睾丸大小、位置等不对称。

因此，男性出现睾丸明显不对称时，先不要惊慌，可以先自己简单判别，必要时到医院就诊咨询。▲