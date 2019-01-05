骨折初期，别急着补钙

不少老人骨折后为了早日痊愈，会急着补钙，认为这样可加速骨折愈合。其实，骨折初期补钙往往适得其反。骨折愈合首先要形成骨痂，过度补钙会使骨痂过度钙化，不仅不会促进愈合，还会影响预后。那老人骨折后，该如何调理呢？

骨折早期。伤后1周~2周，早期骨折端会释放大量游离钙，且骨折后肢体固定，骨骼易发生废用性脱钙。如果此时大量补钙，体内钙量远超人体需求，加之长期卧床，喝水及排尿量减少，势必会使钙在肾脏沉积，形成肾结石。因此，骨折早期病人不要急于补钙，也不要特意喝骨头汤。

骨折中期。伤后2周~3个月，这阶段身体虚弱，食欲逐渐恢复，机体进行修复，饮食上由清淡转为适当的高营养补充，以满足骨痂生长需要。可在初期的营养基础上增加碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素的摄入，如骨头汤、动物肝脏等。

骨折后期。伤后3个月~1年以上，伤口基本愈合，身体处于恢复阶段，此时可恢复正常饮食，注意均衡，保持饮食品种多样化。最好每日户外晒太阳1小时，不能晒太阳者注意补充鱼肝油滴剂。

对于有骨质疏松的老人，骨折中后期可考虑补钙。首先应以增加食物钙摄入为主，最佳来源是奶制品、大豆制品、绿叶菜，不足部分再考虑服用钙补充剂。其次，补钙同时也要补充维D，以促进钙质吸收。此外，戒烟限酒和限盐对预防骨质疏松有积极作用。▲