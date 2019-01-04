60岁母亲为寻子整形 书写母爱诗篇

2018年12月18日，一场以“16年漫漫寻子路，找回逝去的时光”为主题的公益发布会在北京举办。西安母亲李艳霞在发布会现场向大家揭示为寻子而整形的缘由与心路历程。如今，半个月过去了，志愿者组织媒体到医院探望李艳霞阿姨。

病房中，李艳霞坐在病床上，凝望着窗外，她应该是又在想念自己的儿子了。“过年前我就可以出院了，我特别想在过年前找到儿子，我们一起回家过个团圆年”, 李艳霞说这句话的时候又哽咽了，要知道，她期盼全家团圆已经盼了十六年。

儿子不回来，自己不敢老

2002年，李艳霞的儿子金宁为圆自己的音乐梦想来到北京，2003年夏天，他给家里打了最后一通电话后，便杳无音信。李艳霞从此踏上了漫漫寻子路，这条路她已经走了16年。

但在很长的一段时间里，李艳霞都没对亲戚朋友说过儿子失联的事。她既要承受儿子失联的痛，还要每天强颜欢笑面对别人的询问。李艳霞总是会跟亲朋好友说：“宁宁在北京过得很好，就是太忙，没时间回家。”在他们面前，李艳霞还要装着很幸福的样子。十六年里，李艳霞到过30多个城市，为了省钱她住过公园、桥洞，吃的也是发硬的馍馍。一路的艰辛与苦楚，李艳霞都一个人默默承受着。

2017年，一场突发的疾病差点要了老伴的命，那一刻，李艳霞感受到了前所未有的恐惧：她怕有一天自己老去了，儿子还没找到，怎么办？

因此，半个月前，李艳霞决定接受美容手术，想要“找回逝去的时光”，她想要保持年轻，期待见到自己儿子的时候，儿子能一眼认出她。

如今，李艳霞的手术已经顺利完成，曾经沧桑的面容经过手术的修复已经渐显年轻。面容可以通过医生手术进行修复，但是这颗充满母爱的心却只能由儿子来修复了。

社会温情，爱心人士出手相助

2018年，是让李艳霞感受到特别温暖的一年，也是让她充满特别多希望的一年。这一年，李艳霞遇到了很多志愿者，志愿者帮助她寻找儿子，帮助她开通找回儿子的微博；同时，她还得到了北京市妇联的很多帮助；警方也帮她重新录入了DNA，积极的提供线索；美容医院的曹谊林、郭树忠、邢新和杨大平几位教授听说了她的故事，帮她完成了心愿，找回了年轻的面庞。

面对每一次的帮助，李艳霞每次都双手合十，不停的说“谢谢谢谢，你们都是好心人。”这已经成为她的习惯。

在众多好心人的帮助下，李艳霞觉得自己离找到儿子的那一天越来越近了，她说，她要积极、乐观地去面对未来的生活，健康地迎接儿子回家。

同时，我们也希望有更多人能够加入到帮助李艳霞寻子的队伍中来，让这对分离十六年的母子早日团圆。以下是李艳霞儿子金宁的照片和李艳霞手写在照片背面的信息，欢迎大家提供线索。