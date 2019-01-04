从30多岁开始，身体每10年会失去不少肌肉，被脂肪取而代之。随着年龄增长，除非努力锻炼，否则肌肉很容易流失。女性通常在更年期前后增长体重较快，尤其是肚子周围。中年男性面临睾酮分泌量下降的问题，同样会导致肌肉流失，出现大肚腩。当然，承担家庭责任、体力活动较少，也是很多人中年发胖的原因。中年发胖怎么办？《美国新闻与世界报道》网站提出了一些建议。

学会做饭和规划饮食。在家吃饭，避免吃油腻的外卖，才有利减重。学会如何一次做适量、营养的健康食物，才能让你在忙碌的生活中保证质量。

做负重运动。从事负重运动有助保持肌肉，同时燃烧热量，还能减少受伤风险。自由重量训练和抗阻力训练都能达到效果。

监控热量摄入。20岁时，多吃点无大碍，步入中老年，人体所需热量减少，就有必要监控热量摄入了。注意阅读食品标签，检查菜单中每一菜品的热量计数。目前有些手机软件也可跟踪每日热量摄入。

太饿时不要着急就餐。饥饿会破坏减肥意图，出现饥饿感时，不要急着大口吃饭，不妨先吃些健康食物铺垫。新鲜水果或坚果能帮你避免大口吃肉。

保持活跃。步入晚年后，很多人不得不与慢病做斗争，虽然有些痛苦，但不能懒惰，建议经常运动以保持活力，提高身体素质。打半场球赛、快走、做操等都是不错选择。 （蔡利超 编译）